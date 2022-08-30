«فولو فايننس» لخدمات إدارة الأصول في الإمارات تطلق تطبيقاً مبتكراً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة فولو فايننس، المزود الرائد لخدمات إدارة الأصول المالية في الإمارات عن إطلاقها تطبيقاً مبتكراً سابقاً لعصره، يناسب المستثمرين المبتدئين والمحترفين ويساعدهم في زيادة خبرتهم المالية في التداول بالمعادن الثمينة والفوركس والعملات المشفرة.

وتزامن الإطلاق مع توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة فلادو بروكرز، وهي شركة مرخصة ومنظمة متخصصة في التداول والاستثمار عبر الإنترنت، واستقطب الحدث كبار المستثمرين والخبراء الماليين ورجال الأعمال والمتخصصين في التشفير من أنحاء المنطقة.

حقبة جديدة

وقال الرئيس التنفيذي للتسويق في فولو فايننس لويس: «نعتقد أن إطلاقنا لهذا التطبيق واتفاقية الشراكة التي عقدناها مع فلادو بوكرز سيكونان بداية لحقبة جديدة لشركتنا وقائمة عملائنا سريعة النمو. إن هاجسنا هو تقديم أفضل ما يمكن تقديمه من خدمات لعملائنا بمساعدة أحدث التقنيات وأفضل الشركاء وذلك لنمكن العملاء من تنمية أصولهم ووارداتهم المالية».

وتمتلك فولو فايننس حوالي 100 مليون دولار من الأموال وتلقى اعترافاً من قبل أكثر من 4000 عميل مرموق من جميع أنحاء العالم. وتستخدم الشركة استراتيجية فريدة من نوعها في التداول تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسمى تقنية عين الصقر، تمكنها من تحقيق نسبة 22% من الأرباح الشهرية لعملائها مع حماية صارمة لهم من المخاطر.

وأضاف لويس: «يعد تطبيق فولو فايننس مثالياً للمستثمرين المبتدئين والمحترفين كما يساعد مستخدميه في الوقت نفسه على زيادة خبرتهم المالية في التداول بالمعادن الثمينة والفوركس والعملات المشفرة كذلك. وفضلاً عن ذلك، يمكن للمستخدمين الجدد دخول السوق بمبلغ 100 دولار فقط وسحب أموالهم بسرعة كلما احتاجوا لذلك».

قائمة شاملة

ويتمتع التطبيق الجديد بواجهة تجمع بين سهولة الاستخدام والفاعلية وسيزود المستخدمين المهتمين بالاستثمار في الأسواق المالية بقائمة شاملة من المحافظ الاستثمارية. وتعد المحافظ الاستثمارية الذكية المبتكرة لدى فولو فايننس جاهزة للاستخدام الخصوصي المباشر وتستخدم أحدث التقنيات لاختيار أفضل الأصول المالية أداءً مع تقليل المخاطر على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشراكة الجديدة مع فلادو بروكرز ستوفر لعملاء فولو فايننس وصولاً سهلاً وشفافاً إلى الأسواق لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم المالية. وفلادو هي شركة مرخصة ومنظمة متخصصة في التداول والاستثمار عبر الإنترنت ومسجَّلة في المملكة المتحدة وتخضع لرقابة المركز الكندي لتحليل المعاملات المالية والتقارير (فنتراك -كندا) واللجنة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات (آسيك -أستراليا).

ويعد الحدث فرصة مهمة لترسيخ سمعة فولو فايننس من خلال التواصل المباشر مع السوق المستهدفة وعرض المكاسب الملموسة التي حققتها الشركة لعملائها الحاليين.

وتشير التقديرات إلى أن عدد مالكي العملات المشفرة حول العالم سيصل إلى مليار بحلول نهاية عام 2022، فيما زاد عدد العملات المشفرة العالمية 178٪ عام 2021، حيث ارتفع من 106 ملايين في يناير إلى 295 مليوناً في ديسمبر.

فرص واعدة

وبحسب تقرير التحليلات الأخير الذي أجرته شركة فانتاج ماركت ريسيرش عن سوق العملات المشفرة العالمية فإن ارتفاع الطلب على سوق العملات المشفرة بين المؤسسات المالية والبنوك والإمكانيات غير المستغلة في الاقتصادات النامية قد يوفر فرصاً واعدة لتوسيع السوق خلال الفترة من 2022 إلى 2028. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل إجمالي السوق العالمي للعملات المشفرة إلى 2.302.5 مليار دولار بحلول 2028.

واستقطب الحدث الذي حقق نجاحاً هائلاً عدداً كبيراً من رجال الأعمال وكبار المستثمرين في دولة الإمارات والخبراء الماليين والخبراء في مجال الرموز المالية غير القابلة للاستبدال «إن إف تي». تأسست شركة فولو فايننس عام 2018، وتقدم الشركة أفضل استراتيجيات الاستثمار للمستثمرين الذين يرغبون في جني الأموال من أسواق الفوركس من دون متاعب، ويقع مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي في مدينة دبي، وتطمح الشركة إلى توسيع حضورها حول العالم وأن تصبح مدير الصناديق الاستثمارية الرائد في المنطقة.

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