إطلاق البرنامج الأول لتسريع الأعمال بتكنولوجيا التجزئة بدعم «جرين هاوس» للابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت لوكسيتان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (L’Occitane)، بدعم من برنامج «جرين هاوس» للابتكار وريادة الأعمال التابع لمجموعة شلهوب، عن منح ثلاث شركات ناشئة متخصصة في التكنولوجيا فرصة الحصول على تمويل بقيمة 50 ألف دولار لكل منها، إضافة إلى فرصة العمل مع العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التجميل والرفاهية لتنفيذ حلول جديدة لتكنولوجيا البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، ولتطوير إثبات للمفهوم بهدف توقيع اتفاقيات تجارية مع العلامة التجارية في المستقبل.

تم تصميم برنامج مسرعات الأعمال المختص بتكنولوجيا التجزئة لمواكبة سلوكيات المستهلكين المتغيرة، وسوف يستثمر فريق لوكسيتان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركات الناشئة المختارة ضمن مجالات التكنولوجيا والجمال والرفاهية ويتعاون معها لتطوير تكنولوجيا التجزئة بما يتماشى مع أهداف لوكسيتان المتمثلة بتعزيز تجربة القنوات المتعددة والتجارب المخصصة، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، ومواكبة الاهتمامات المتغيرة للمستهلكين واجتذاب الجيل الجديد من المستهلكين، أو الجيل زد.

ستتاح الفرصة أمام ثلاث شركات ناشئة مختارة - واحدة ضمن كل فئة - لتطوير إثبات المفهوم الخاص بها على مدى أربعة أشهر في مقر برنامج «جرين هاوس» للابتكار وريادة الأعمال التابع لمجموعة شلهوب الواقع في حي دبي للتصميم. وستحظى الشركات المختارة بالتوجيه والإرشاد من قبل فريق برنامج «جرين هاوس» وكبار المدراء التنفيذيين لدى لوكسيتان لتسريع رحلة بدء التشغيل، بالإضافة إلى تمويل قدره 50 ألف دولار لكل منها.

هذا وسيعطي فريق برنامج «جرين هاوس» الأولوية للشراكات طويلة الأمد، بالتعاون مع الفريق الاستثماري لمجموعة شلهوب، والتي من شأنها أن تؤدي لاستثمارات إضافية في الشركات الناشئة الناجحة. ويمكن لرواد الأعمال الطموحين الذين يتطلعون إلى الارتقاء إلى آفاق أوسع الاستفادة كذلك من فرصة الوصول إلى 450 علامة تجارية تحت مظلة مجموعة شلهوب، مع إمكانية توقيع اتفاقيات مع لوكسيتان أيضاً ومجموعة من الشركات الرائدة في مجال الرفاهية.

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