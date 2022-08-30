صحيفة صينية: دبي هي الرابح الأكبر من مشجعي كأس العالم لكرة القدم

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضاء تقرير جديد على جاهزية دبي للترحيب واستضافة جمهور كأس العالم لكرة القدم المقام بدولة قطر، حيث أكد مسؤولون بوكالة متخصصة بالأحداث الرياضية إلى أن عشاق الكرة المستديرة سيختارون دبي للانطلاق فيما سُمي بـ«رحلات اليوم الواحد»، وصولاً للدولة المضيفة قطر، أملاً بالتشجيع والاشتعال حماسةً أثناء حضورهم المباريات في اليوم ذاته.

وأشارت صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست» الصينية إلى أن دبي هي «الرابح الأكبر» من دفق المشجعين، فهي مهيأة لاستقبال ما يزيد على مليون مشجع ممن سيقيمون في دولة الإمارات، ممن اطمأنوا لتسيير العديد من رحلات الطيران الإضافية بشكل يومي خلال أيام تلك المباريات الحماسية التي يتطلع إليها العالم أجمع.

وإلى جانب الإمارات، فإن كلاً من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ستعتمدان على ما يمكن تسميته بـ«رحلات يوم المباراة» لنقل الجمهور إلى المباريات، مما يعود بالفائدة على شركات الطيران والفنادق وأماكن الضيافة في جميع أنحاء الدول المجاورة لقطر المستضيفة للحدث.

وبحسب الصحيفة الصينية، يتوقع أن تحرز دبي - التي تعد بالفعل مركزاً سياحياً شهيراً - أكبر فائدة، فمن بين أكثر من 90 رحلة جديدة ستهبط يومياً في الدوحة ستقلع حوالي 40 رحلة من دولة الإمارات. كما أن البنية التحتية للإمارة في قطاع الترفيه والخدمات عناصر جاذبة لمشجعي كرة القدم وروحهم الرياضية التي تحتمل الكثير.

من جهته، أوضح بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، إن دبي ستكون «البوابة الرئيسية» لكأس العالم، حيث من المحتمل أن يأتي عدد أكبر من الأشخاص عبر المدينة أكثر من قطر. موضحاً أن حجم الطاقة الفندقية في قطر محدود إلى حد ما، ولدى دبي الكثير لتقدمه في هذا الصدد.

تستعد قطر لاستضافة كأس العالم منذ 12 عاماً وتقدر أن تدفق 1.2 مليون زائر سيضيف 17 مليار دولار أمريكي إلى اقتصادها. وبالمقابل، أفاد دان ألين، المدير المنتدب لوكالة «دي بي إيه سبورت ترافيل» المتخصصة بالأحداث الرياضية الكبرى ومقرها لندن إن «عشاق كرة القدم يحبون الاستمتاع بأوقاتهم»، مضيفاً أن دبي تتبدى كخيار لمحبي كرة القدم ممن سيتجهون لحضور الحدث العالمي المرتقب، لأنها تتميز بالعديد من أماكن الإقامة وبأسعار معقولة، فضلاً عن توفر غرف للإقامة في سلاسل فندقية موثوقة، إلى جانب طيف التسهيلات المختلفة التي تقدمها دولة الإمارات للمسافرين والمقيمين على أرضها، ناهيك عن توفير مساحات ومرافق خاصة للمشجعين على أرضها لحضور ومتابعة المباريات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز