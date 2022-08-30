رأس الخيمة العقارية تدعم استراتيجية إدارتها العليا برئيس تنفيذي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المطوّر العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة، عن تعيين سامح المهتدي رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة رأس الخيمة العقارية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنمية وتطوير استثماراتها والوصول إلى أعلى المستويات.

ويمتلك سامح المهتدي خبرة طويلة في مجال العقارات، وله سجل حافل في هذا القطاع، إذ يمتلك خبرة كبيرة في إدارة المشاريع وتطويرها على مستوى الشرق الأوسط، آسيا والولايات المتحدة.

وسيقود المهتدي بصفته الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، صياغة وتحقيق استراتيجيتها، والاستمرار في ترجمة رؤية ورسالة الشركة، من خلال التماس المباشر مع موظفي ومديري الإدارات والأقسام، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: «يسعدنا أن نرحب بسامح المهتدي في فريق رأس الخيمة العقارية، وقد أظهر خبرة واسعة في القيادة التنفيذية في مناصبه السابقة كرئيس تنفيذي لمجموعة بلووم القابضة، ورئيس مجموعة الفطيم للمقاولات، والرئيس التنفيذي في إعمار- مصر، إلى جانب مناصب قيادية أخرى، ونعتقد أن رؤيته الاستراتيجية ومهاراته وخبراته وفطنته التجارية ستضيف قيمة نوعية إلى الشركة وبما يعزز من مواصلة استراتيجيتها الحيوية».

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