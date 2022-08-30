16 شركة تكنولوجية ناشئة تنضمّ إلى «HUB71»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن اختيار أحدث مجموعة شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا من بين عدد كبير من الشركات المرشّحة من حول العالم للانضمام إلى مجتمعها المتنامي في أبوظبي.

وستتاح لمجموعة الشركات المشاركة في برنامج Hub71 للحوافز على مدار العامين المقبلين والاستفادة من حوافز غير قائمة على المشاركة في الأسهم تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم، وكذلك الانضمام إلى البرامج التمكينية وإلى منظومة حيوية من المستثمرين الناشطين والشركاء المؤسسين والحكوميين والأكاديميين.

وتنضمّ الشركات الناشئة المختارة إلى مجتمع Hub71 الدولي المتنوع من تسع دول بما فيها الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة، وهي متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية والصحية والتعليمية والغذائية والتكنولوجيا النظيفة والخدمات اللوجستية.

وبالإضافة إلى الشركات الناشئة المحلية الإماراتية، تضم المجموعة أيضاً أول شركة تكنولوجيا من اللوكسمبورغ. ويشمل المزيج المتنوع من الشركات الناشئة Green Future Project، وهي منصة تتيح للأفراد والشركات دعم أبرز المشاريع المناخية على مستوى العالم ورصد الأثر البيئي.

كما تشمل المجموعة «أموال»، وهي منصة تتيح للمستخدمين دفع الأموال وإرسالها وتحويلها بواسطة هاتفهم، وAbhi، وهي منصة تكنولوجيا مالية تسمح للموظفين بسحب نسب من رواتبهم عند الحاجة.

وشكّلت Hub71 منذ إطلاقها عام 2019 شبكة عالمية من الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين والمؤسسات التي تتشارك هدف تسريع ريادة الأعمال والابتكار في إمارة أبوظبي.

وبعد عملية تقييم شاملة أجرتها Hub71 وشركاؤها في المنظومة وصناديق رأس المال المخاطر، تم اختيار 16 شركة ناشئة للانضمام إلى مجتمع Hub71 المتنامي الذي يشمل ما يزيد على 170 شركة في مختلف مراحل تأسيسها وقد حصدت مجتمعةً تمويلاً يفوق الـ67 مليون دولار.

وقال بدر سلطان سليم العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71: «نجحنا في Hub71 في جذب العديد من شركات التكنولوجيا الناشئة إلى أبوظبي لتسهم في مسيرة تحول العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال برامجنا التي تركز على خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص النمو لهذه الشركات الناشئة. وتفخر Hub71 بدعمها لأكثر من 170 من الشركات الناشئة وتمكينها من التطور والاستفادة من المنظومة التكنولوجية الرائدة في أبوظبي والتي توفر فرص الشراكة مع شبكة عالمية تضم أبرز الشركات والهيئات الحكومية والمستثمرين».

وجذبت Hub71 المدعومة من شركة مبادلة للاستثمار 80 في المئة من الشركات الناشئة من خلال برامجها التي تسهّل الوصول إلى السوق والمواهب وفرص التمويل المحتملة. فقد جمعت الشركات الناشئة خلال النصف الأول من عام 2022، 436 مليون دولار من أبرز المستثمرين على مستوى العالم وحققت عائدات تقارب الـ700 مليون دولار منذ إطلاق منظومة التكنولوجيا العالمية.

ويبرز التأثير الاقتصادي لـHub71 من خلال توفير قرابة ألف فرصة عمل، كما تسعى منظومة التكنولوجيا على المدى الطويل إلى تطوير برامجها عبر الحدود لتتيح للشركات الناشئة العمل والتوسع في الأسواق الأخرى، وتسهّل وصول المؤسسين في الخارج إلى سوق الإمارات. وتعدّ مراكز التميز وتنويع قاعدة المستثمرين من أبرز أولويات Hub71 للمستقبل.

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