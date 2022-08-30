‏‎الإمارات ضمن الأفضل عالمياً في مؤشرات الحياة الرقمية

المصدر: وام

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كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات جاءت ضمن الدول الأفضل عالمياً في مؤشرات الحياة الرقمية بفضل التطور الكبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يؤكد ريادة الدولة في التحول الرقمي والخدمات الرقمية.

وأضافت الهيئة، في تقرير بعنوان "أسلوب الحياة الرقمية في دولة الإمارات"، أنه انطلاقاً من الأرقام المتداولة في التقارير العالمية المختصة فإن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فيما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في استخدام الإنترنت، وحلت في المركز الأولى عربياً والتاسع عالمياً في التجارة الرقمية.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات كانت صاحبة أول حكومة إلكترونية في المنطقة عام 2001، مشيرا إلى أنه على امتداد هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات تكرست ثقافة الرقمنة كأسلوب حياة يمارسه الأفراد في المجتمع، وتمارسه مؤسسات الأعمال في سعيها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

وتفصيلا، تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولي عالمياً، فيما يتعلق بسرعة شبكة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك، حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت في الإمارات 134.48 ميغا بايت/ ثانية، فيما يبلغ المتوسط العالمي 30 ميغا بايت / ثانية.

وذكر أن الإمارات تصدرت المرتبة الـ13 عالمياً في سرعة شبكة الإنترنت الثابت حيث يبلغ متوسط سرعة الإنترنت في الدولة 124.7 ميغا بايت/ ثانية مقابل المتوسط العالمي البالغ 63.46 ميغا بايت/ ثانية.

وأوضح أن الدولة تصدرت المرتبة الثانية عالمياً في استخدام الإنترنت بنسبة تصل إلى 99% مقابل المتوسط العالمي البالغ 62.5 %، مشيراً إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات يصل إلى 9 ملايين و 935 ألفا و967 مستخدما.

وبين التقرير أن الإمارات حلت في المرتبة الـ 12 عالمياً، فيما يتعلق بالوقت المستغرق في استخدام الإنترنت عبر الهاتف المتحرك بمعدل 04:35 ساعة مقابل المتوسط العالمي البالغ 03:43 ساعة، فيما حلت الدولة في المرتبة الـ 11 عالمياً فيما يتعلق بالوقت المستغرق في استخدام الإنترنت عبر أجهزة الحاسوب بواقع 04:01 ساعة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 03:14 ساعة.

وذكر أن الإمارات جاءت في المرتبة الـ10 عالمياً في معدل الوقت المستغرق في استخدام الإنترنت عبر جميع الأجهزة "حاسوب وهاتف متحرك" بمتوسط 08:36 ساعة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 06:58 ساعة.

وأضاف أن الدولة هي الأولى عالمياً في نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بعدد السكان بنحو 106%، مقابل معدل استخدام العالم لمواقع التواصل الاجتماعي والبالغة نسبته 58.4 %، كما تفوقت الإمارات في مشاركة السكان بمواقع التواصل الاجتماعي على المعدل العالمي بنسبة تصل إلى 200%.

ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات جاءت ضمن أفضل 20 عالمياً في استخدام الفيديوهات الرقمية كمصدر للتعلم بنسبة 50 %، فيما حلت ضمن أفضل 10 عالمياً في مشاهدة المدونات الرقمية البصرية بنحو 27.6 %.

وبين أنه على الصعيد الترفيهي جاءت الإمارات ضمن أفضل 10 عالمياً في نسبة ممارسة الألعاب الإلكترونية بنحو 90%، بينما في الشق الاقتصادي فجاءت ضمن أفضل 10 عالمياً في نسبة استحواذ السكان على العملات المشفرة بنحو 11.4 % وفي المجال الطبي جاءت دولة الإمارات ضمن أفضل20 عالمياً في نسبة السكان الذين يخضعون للتشخيص عن بعد بمعدل 26.4 %.

وأشار إلى أن الإمارات جاءت في المركز التاسع عالمياً فيما يتعلق بالتجارة الرقمية، وبلغ متوسط حصة الفرد السنوية من المدفوعات الرقمية في الإمارات نحو 3775 دولار أمريكي، وذلك مقابل متوسط حصة الفرد السنوية من المدفوعات الرقمية عالمياً والبالغة 1766 دولارا أمريكيا.

وتصدرت الإمارات المرتبة 14 عالمياً في كمية المشتريات الأسبوعية عبر الإنترنت، حيث بلغت نسبة سكان الدولة الذين يشترون احتياجاتهم عبر الإنترنت سنويا نحو 59 %، وحلت الدولة في المرتبة 13 عالمياً في المشتريات الأسبوعية عبر الإنترنت باستخدام الهاتف المتحرك حيث بلغت نسبة السكان الذين يشترون احتياجاتهم عبر الإنترنت باستخدام الهاتف أسبوعياً نحو 32.4 %.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات جاءت ضمن أفضل 20 عالمياً في المحتوى الرقمي، إذ بلغت نسبة سكان الإمارات الذين يشترون محتوى رقميا متنوعا عبر الإنترنت نحو 68.1 %، فيما حلت الدولة في المركز التاسع عالمياً من حيث المشتريات الغذائية المنزلية الأسبوعية مع بلوغ نسبة سكان الإمارات الذين يتسوقون حاجتهم الغذائية عبر الإنترنت أسبوعياً لنحو 33.4 %.

وحلت الإمارات في المرتبة 12 عالمياً في الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 04:35 ساعة، فيما جاءت في المرتبة 11 عالمياً في متوسط عدد منصات التواصل الاجتماعي المستخدمة، كما جاءت الدولة ضمن أفضل20 عالمياً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للبحث عن العلامات التجارية بنسبة 48.8% ، فيما حلت في المركز 13 عالمياً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لأغراض العمل بنسبة 28%.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة وصول إعلانات موقع فيسبوك الاجتماعي في الإمارات نحو 82.5%، مقابل نسبة وصول إعلانات موقع فيسبوك عالمياً والبالغة 34.1% لتتبوأ بذلك الإمارات المرتبة الخمسة عالمياً، كما حلت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في نسبة وصول إعلانات موقع يوتيوب الاجتماعي بنحو 93.4%، مقابل النسبة العالمية البالغة 37.7%.

وجاءت الإمارات في المركز السادس عالمياً في نسبة وصول إعلانات موقع انستغرام في الدولة بنحو 60.2% مقابل النسبة العالمية البالغة 23.9 %، فيما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في نسبة وصول إعلانات موقع تيك توك بنحو 81.3 % مقابل النسبة العالمية البالغة 15.9%.

وحلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في نسبة وصول إعلانات موقع لينكد إن بنحو 69 % مقابل النسبة العالمية البالغة 14.6 % فيما جاءت الدولة في المركز الثامن عالمياً في نسبة وصول إعلانات موقع سناب شات الاجتماعي بنحو 37.2 %، مقابل النسبة العالمية البالغة 9%، وجاءت الإمارات في المركز الثامن عالمياً في نسبة وصول إعلانات موقع تويتر بنحو 28.1 % مقابل النسبة العالمية البالغة 7.1%.

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