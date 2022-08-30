"دبي للذهب والسلع" تتعاون مع FinMet لتوسيع عروض منتجات البورصة

المصدر: البيان

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وقعت بورصة دبي للذهب والسلع اتفاقية مع شركة Pte Ltd FinMet في سياق هدفها إطلاق منتجات عقود ذهب جديدة، تشكل إضافة إلى محفظة منتجاتها الحالية من عقود المعادن الثمينة.

وستقوم شركة FinMet الرائدة في مجال التدريب والخدمات اللوجستية وتداول المعادن الثمينة، في إطار هذه الاتفاقية بدراسة سوق السبائك المادية بالتعاون مع بورصة دبي للذهب والسلع، وذلك لتحديد الفرص المتاحة عبر الأسواق العالمية، كما ستوفر الدعم للبورصة لتقديم هيكلية منتجاتها للبنوك والأعضاء الجدد الذين يسعون إلى تنويع المنتجات التي يتداولونها بما يلبي احتياجات أعمالهم.

وعلاوة على تنسيق إطلاق المنتجات ستساعد FinMet في تثقيف المشاركين في السوق وزيادة الوعي بمنتجات الذهب الجديدة من بورصة دبي للذهب والسلع، والتي سيتم إطلاقها الشهر القادم؛ وتعتزم البورصة إطلاق عقود جديدة للذهب المادي وعقود ذهب فورية، بما يعزز من عروض منتجاتها الحالية.

ويمنح إطلاق هذه المنتجات الجديدة المتداولين قدرة للوصول إلى رأس مال قصير الأجل، بينما ستتلقى البنوك المشاركة الذهب كضمان للتمويلات المقدمة، مما يدفع البنوك إلى تقديم التمويلات بثقة كبيرة، بينما تعمل شركة المقاصة في بورصة دبي للذهب والسلع كطرف مقابل مركزي لجميع المعاملات التي يتم تنفيذها.

وقد وقع مذكرة التفاهم التي تستمر لمدة خمسة أعوام، كل من أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، وبرامود موهان، العضو المنتدب لشركة FinMet.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، إن الشراكة تأتي في إطار استراتيجية لابتكار منتجات جديدة بالتعاون مع مشاركين في السوق من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن خبرة الشركة ستزود بورصة دبي للذهب والسلع بفهم أعمق، وستعزز جهوزيتها لإضافة قيمة مهمة إلى أسواق السبائك الذهبية من خلال إطلاقنا المرتقب لعقود الذهب المادي الآجلة وعقود الذهب الفورية.

من جانبه، أعرب برامود موهان، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة FinMet، عن حماسه للعب دور في تحفيز تطور سوق السبائك الإماراتية، لإتاحة فرص كبيرة للمشاركين في السوق من مؤسسات وشركات، موضحاً أن العقد الجديد يلبي الحاجة المتزايدة للتسعير والتحوط والسيولة لقطاع تسليم سبائك الذهب في دولة الإمارات، ويمكن لبورصة دبي للذهب والسلع في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي تم توقيعها مؤخراً، أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز أحجام التداول بين البلدين.

جدير بالذكر أن هذا التعاون بين بورصة دبي للذهب والسلع وشركة FinMet سيساعد في إطلاق منتجات الذهب الجديدة، وسيدعم هدف الطرفين في إتاحة الفرصة للمتداولين من مختلف أنحاء العالم لتداول مجموعة واسعة من المشتقات المبتكرة التي تلبي متطلبات أعمالهم.

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