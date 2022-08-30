«إعمار» تعلن عن تخفيضات بمراكز تسوّقها بنسبة تصل إلى 90%

المصدر: وام

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أعلنت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق عن إطلاق فعالية التخفيضات النهائية في اختتام موسم "مفاجآت صيف دبي" لهذا العام، حيث تُقدِّم خُصومات وعروضاً مميزة لجميع المتسوّقين لمدة ثلاثة أيام في كلّ من "دبي مول"، و"دبي هيلز مول"، و"دبي مارينا مول".

وتتضمّن التخفيضات مجموعة متنوّعة من الخصومات والعروض الترويجية المميزّة، وبنسبة تصل إلى 90% في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر ضمن مراكز التسوّق الثلاثة، حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بمجموعة مميزّة من المشتريات وبأسعار تنافسية.

ومع اقتراب ختام موسم "مفاجآت صيف دبي" لهذا العام، تُقدِّم شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق فرصة مثالية للمتسوّقين للاستفادة من العروض والفعاليات المتنوّعة التي أطلقتها خلال هذا الموسم، فضلاً عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية.

وستحظى العائلات بأوقات ممتعة مع الأطفال من خلال الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تُقام بالتزامن مع عروض "العودة إلى المدارس"، حيث تضُمّ مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تحمل طابع المرح والبهجة للأطفال وجميع المتسوّقين، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل التي تلقي الضوء على معارف العلوم.

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