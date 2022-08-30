القطاع العقاري يوفر العديد الفرص التي تساهم لتمكين المرأة

المصدر: أبوظبي – البيان

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أكدت مرام عبيد - مديرة المبيعات وإدارة علاقات العملاء والتأجير – بلووم القابضة ، أن القطاع العقاري يوفر العديد من المبادرات والفرص التي تساهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تشارك المرأة الإماراتية في أدوار مختلفة في هذا القطاع بما في ذلك مناصب المديرات، ورائدات للمشاريع، وغيرها من الوظائف الرفيعة، كونها شريكاً فاعلاً وأساسياً إلى جانب الرجل في ساحات التنمية والتطوير.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية تساهم بشكل فاعل في رسم مسار التقدم والنهضة لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر مختلف القطاعات. إذ تشغل النساء الإماراتيات اليوم العديد من المناصب، وتُعتبر النسبة المرتفعة لمشاركتهن في سوق العمل إنجازاً مميزاً وملهماً، حيث تقدم دولة الإمارات فرصاً واسعة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع القوى العاملة في الدولة.

وقالت : بصفتي مواطنة إماراتية أعمل في شركة بلووم القابضة، أعتبر نفسي مسؤولةً عن إظهار قيم دولة الإمارات من التزام وعملٍ جاد، وتمثيل المبادئ التي تم غرسها فينا منذ الصغر، من تصميم ومثابرة وإرادة، للتكيّف مع الحاضر وبناء مستقبلٍ أفضل للجميع. وأشارت الى أنها بفضل الدعم الكبير المقدم للمرأة الإماراتية، تمكنت من تحقيق انجازات في القطاع العقاري وإطلاق عدد من المشاريع الاستثنائية والمساهمة في رفع نسبة المبيعات، وغيرها.

وقالت : نحن اليوم نحتفي بتاريخ الإمارات الحافل بمجموعةٍ كبيرة من النساء الرائدات، وبكل اعتزاز، أهنئ أخواتي الإماراتيات على مساهمتهنّ في دعم نمو الدولة وتطورها من خلال مواهبهنّ ومشاركاتهنّ المميزة.



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