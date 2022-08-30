58 % من الودائع المصرفية تتجاوز 20 مليوناً

المصدر: أبوظبي - وام

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استحوذت الودائع الكبيرة (أكثر من 20 مليون درهم) على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة والبالغ قيمتها 2.006 تريليون درهم بنهاية الربع الأول وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وبلغت قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم نحو 1.164 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، مشكلة 58.03% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة. وبلغت الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً نحو 248.58 مليار درهم أو 12.39% من إجمالي الودائع، فيما حازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 12.88% من الإجمالي بقيمة 258.401 مليار درهم.

وسجلت الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم 97.52 مليار درهم بنحو 4.86% من الإجمالي بنهاية الربع الأول، فيما بلغت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 4.52% أو 90.6 مليار درهم.

وبلغت حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم 7.32% من ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو 146.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

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