مفاجآت صيف دبي البهجة تتواصل

المصدر: دبي- البيان

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تواصل مفاجآت صيف دبي فعالياتها المميزة في أنحاء المدينة، لتتيح لسكان وزوار دبي فرصة الاستمتاع بأوقاتهم ضمن أجواء احتفالية في أشهر الصيف مع فرصة الفوز بجوائز مذهلة من كبرى المتاجر ومراكز التسوق في الإمارة فيما تتواصل الفعاليات الترفيهية لتنثر البهجة كما تتواصل حملة العودة إلى المدارس التي تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

وتقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات جوائز رائعة طوال فترة الصيف وللحصول على فرصة الفوز، يتعين على المتسوقين إنفاق ما لا يقل عن 500 درهم لشراء مجوهرات الألماس واللؤلؤ للدخول في السحب، حيث سيحصل 20 فائزاً محظوظاً على قسائم تسوق بقيمة 5000 درهم لإنفاقها في أي من المتاجر الأعضاء في المجموعة، في أنحاء المدينة.

وأعرب عدد من الرابحين عن سعادتهم بفوزهم بهذه الجوائز، التي أدخلت الفرحة إلى قلوبهم، وذلك بعد أن شعروا بالسعادة وهم يشترون مجوهرات الألماس واللؤلؤ لمناسبات سعيدة.

وأعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي.

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