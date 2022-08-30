شراكة بين «دبي للذهب» و«FinMet»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت بورصة دبي للذهب والسلع اتفاقية مع شركة «Pte Ltd FinMet» المتخصصة في مجال التدريب والخدمات اللوجستية وتداول المعادن الثمينة، تقوم بموجبها الشركة بدراسة سوق السبائك المادية بالتعاون مع بورصة دبي للذهب والسلع.

وستقوم «FinMet» في إطار هذه الاتفاقية بتحديد الفرص المتاحة عبر الأسواق العالمية، كما ستوفر الدعم للبورصة لتقديم هيكلية منتجاتها للبنوك والأعضاء الجدد الذين يسعون إلى تنويع المنتجات التي يتداولونها. وقع الاتفاقية أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، وبرامود موهان، العضو المنتدب لشركة «FinMet».

وقال أحمد بن سليّم إن الشراكة تأتي في إطار استراتيجية لابتكار منتجات جديدة بالتعاون مع مشاركين في السوق من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن خبرة الشركة ستزود بورصة دبي للذهب والسلع بفهم أعمق، وستعزز جهوزيتها لإضافة قيمة مهمة إلى أسواق السبائك الذهبية من خلال إطلاقنا المرتقب لعقود الذهب المادي الآجلة وعقود الذهب الفورية.

وقال برامود موهان إن العقد الجديد يلبي الحاجة المتزايدة للتسعير والتحوط والسيولة لقطاع تسليم سبائك الذهب في الإمارات.

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