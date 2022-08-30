شراكة بين سوق أبوظبي العالمي و«مكتب المقيمين»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، توقيع اتفاقية شراكة بهدف دعم ازدهار المجتمع في السوق وتمكينه من تحقيق الاستقرار والاندماج مع الثقافات المتنوعة التي تحتضنها أبوظبي.

تهدف الاتفاقية إلى توفير مجموعة من الخدمات الرقمية من خلال البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي العالمي ACCESSADGM، بما في ذلك تعزيز طلبات الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي للمتقدمين المؤهلين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون تعود بالفائدة على الطرفين. وبموجب الاتفاقية، سيقوم مكتب أبوظبي للمقيمين بإدارة الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي للمتقدمين المرشّحين والمؤهلين من سوق أبوظبي العالمي.

مبادرات

وسيتعاون الطرفان على دعم المبادرات الاستراتيجية المحلية والدولية لمكتب أبوظبي للمقيمين، بما فيها الترويج للإقامة الذهبية وأسلوب الحياة المميز في أبوظبي وغيرها من المبادرات الرامية لاستقطاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال وضمان استقرارهم في الإمارة.

فرصة

وقال حارب مبارك المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: يفتح التعاون مع سوق أبوظبي العالمي الباب أمام المكتب للوصول إلى قاعدة واسعة من الشركات العالمية والمجتمع المتنوع من المقيمين في الإمارة، حيث سيكون هذا التعاون مع السوق فرصة هامة لتعريف هذا المجتمع بالفرص الاستثنائية التي توفرها لهم الإمارة للعيش والعمل ضمن بيئة تضمن الأمن والازدهار والاستقرار لهم ولعائلاتهم، بما ينسجم مع مساعينا الرامية لاستقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم وضمان استقرارهم طويل الأمد في الإمارة؛ وسنحرص من جانبنا على تقديم أفضل الخدمات الذكية والهادفة لمجتمع السوق وتوفير كافة أشكال الدعم لتعزيز مستويات حياتهم ورفاهيتهم.

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