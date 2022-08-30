«ستيت جريد» الصينية تفتتح مكتباً في مركز دبي المالي

المصدر: دبي - وام

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قامت مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية «ستيت جريد»، أكبر مؤسسة للمرافق الكهربائية العامة في العالم، بتوسيع حضورها في المنطقة من خلال افتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي، ليكون أول مكتب تقوم مؤسسة المرافق الكهربائية التابعة لحكومة الصين بإنشائه في الإمارات.

وسيعمل المكتب الجديد على دعم المنطقة للدفع قدماً بعجلة تحول الطاقة من خلال تركيزه على نقل الكهرباء وتوزيعها عبر مجالات أعماله الأساسية والمتمثّلة بالاستثمار في شبكات الطاقة الكهربائية وبنائها وتشغيلها.

وكانت مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية قد حققت استثمارات ناجحة في مجال تعزيز كفاءة المرافق الكهربائية إقليمياً في سلطنة عُمان ودولياً في كل من إيطاليا والبرتغال واليونان والفلبين، بالإضافة إلى اضطلاعها بتشغيل الشبكات الأساسية للطاقة الكهربائية في كل من البرازيل وأستراليا وتشيلي، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الخارجية للمؤسسة 23.2 مليار دولار أما رأسمالها السهمي في الخارج فيبلغ 65 مليار دولار.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يواصل استقطاب الشركات التي يمكنها المساهمة في نمونا الاقتصادي المستقبلي من جميع أنحاء العالم، ومن بين هذه الشركات مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية التي أرست اليوم حضورها في المركز، ومن خلال المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، فإن الدولة تكثف من استثماراتها في الطاقة المتجددة لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وقال تشنغ زونغ ليانغ، الممثل الرئيسي لمكتب مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية في الشرق الأوسط، إن تأسيس مكتب في مركز دبي المالي العالمي يُعد إنجازاً بالغ الأهمية لمؤسستنا نحو توسيع الحضور في سوق الشرق الأوسط، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الإمارات والسعودية، اللتين تمران عبر مرحلة بارزة ضمن مسيرة التحول في مجال الطاقة.

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