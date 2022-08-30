17.5 ملياراً قيمة أسهم 434 ألف مستثمرة إماراتية في الأسواق

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإماراتيات في أسواق المال المحلية إلى 17 ملياراً و513 مليوناً و765 ألف درهم، بما يعكس الحضور القوي للمرأة الإماراتية ضمن القاعدة الضخمة والمتنوعة للمستثمرين في الأسواق.

واستناداً إلى إحصاءات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، استحوذت المستثمرات الإماراتيات على حصة تعادل 89.9% من مجمل الأسهم المملوكة للنساء في السوقين والبالغة قيمتها 19.465 مليار درهم.

وبلغ عدد المستثمرات الإماراتيات في السوقين 434 ألفاً و38 مستثمرة بحصة تعادل 82.9% من مجمل عدد المستثمرات النساء في السوقين والبالغ 524 ألفاً و48 مستثمرة، منها 244 ألفاً و126 مستثمرة في سوق أبوظبي و279 ألفاً و922 مستثمرة في سوق دبي.

أبوظبي

وكشف سوق أبوظبي عن ارتفاع قيمة التداول للمستثمرات الإماراتيات في السوق بنسبة 74.7% من يناير 2022 وحتى منتصف أغسطس الجاري، لتصل إلى 34.6 مليار درهم مقابل 19.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ المستثمرات الإماراتيات على 89.9% من مجمل قيم تداولات النساء البالغة 38.4 مليار درهم مقابل 10.1% لباقي المستثمرات من الجنسيات الأخرى.

ولفت السوق إلى أن حجم تداولات المستثمرات الإماراتيات وصل إلى قرابة 9 مليارات سهم من بداية العام وحتى منتصف أغسطس الجاري بزيادة 42% مقارنة بنحو 6.39 مليارات سهم في الفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ المستثمرات الإماراتيات على 86.9% من مجمل أحجام تداولات النساء البالغة 10.29 مليارات درهم مقابل 13.1% لباقي المستثمرات من الجنسيات الأخرى.

وأشار إلى ارتفاع عدد المستثمرات الإماراتيات في السوق إلى 219 ألفاً و26 مستثمرة حتى منتصف أغسطس الجاري، ليستحوذن على 89.8% من مجمل المستثمرات النساء في السوق البالغ عددهن 244 ألفاً و126 مستثمرة، مقابل حصة بنحو 10.2% لباقي المستثمرات من الجنسيات الأخرى.

دبي

وأعلن سوق دبي المالي أن قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإماراتيات في السوق وصلت إلى 13.548 مليار درهم لـ4.139 مليارات سهم نهاية يوليو الماضي وذلك من مجمل قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات النساء والبالغ 14.781 مليار درهم لـ4.549 مليارات سهم، ما يعني أن حصة المستثمرات الإماراتيات تعادل 91.6% من الإجمالي.

وذكر أن قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإماراتيات في السوق شهدت زيادة ملحوظة طوال السنوات الماضية مرتفعة من 9.577 مليارات درهم في 2021، مقابل 7.35 مليارات في 2020، و7.947 مليارات في 2019. وأشار إلى أن عدد المستثمرات الإماراتيات شهد زيادة ملحوظة في السنوات الماضية مع وصوله إلى 215 ألفاً و12 مستثمرة في نهاية سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 193 ألفاً و255 مستثمرة في نهاية 2021، و192 ألفاً و162 مستثمرة في نهاية 2020، و191 ألفاً و569 مستثمرة في نهاية 2019.

وتشكل المستثمرات الإماراتيات أكثر من 76.8% من مجمل المستثمرات النساء في السوق والبالغ عددهن في نهاية سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري 279 ألفاً و922 مستثمرة، مقابل 249 ألفاً و788 مستثمرة في نهاية 2021، و248 ألفاً و74 مستثمرة في نهاية 2020 و247 ألفاً و244 مستثمرة في نهاية 2019.

ارتفاع

ذكر سوق أبوظبي أن قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإماراتيات وصلت إلى 3.96 مليارات درهم حتى منتصف أغسطس الجاري، بارتفاع 15.5 % مقارنة بنحو 3.43 مليارات في الفترة المقارنة من 2021، لتستحوذ المستثمرات على 84.7 % من إجمالي الأسهم المملوكة للنساء.

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