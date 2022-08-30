«تعليم» تتحول لشركة مساهمة عامة

المصدر: (دبي - البيان)

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وافقت الجمعية العمومية لشركة «تعليم القابضة» على قرار التحول من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة.

وقد وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية، أمس، على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، من خلال زيادة رأس المال، وذلك في اكتتاب عام بآلية البناء السعري للورقة المالية.

وأوضحت الجمعية العمومية خلال الاجتماع أنه يحق للدائنين وللمساهمين الحاليين للشركة الاعتراض على عملية التحول خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إخطار التحول، وذلك عبر إرسال هذا الاعتراض كتابياً.

وكانت «تعليم القابضة» قد اختارت في وقت سابق «المجموعة المالية هيرميس» وبنك الإمارات دبي الوطني، لقيادة اكتتابها العام الأولي في سوق دبي المالي، وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها «بلومبيرغ».

تجدر الإشارة إلى أن «تعليم القابضة» تأسست في دبي عام 2004، وافتتحت مدارسها الثلاث الأولى وروضة واحدة في 2005. وفي عام 2007، استثمرت شركة الصكوك الوطنية، في «تعليم القابضة»، حيث أنشأت مدارس عالمية المستوى في المنطقة.

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