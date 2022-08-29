19.8 مليار دولار تداولات الألماس في الإمارات خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - رويترز

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قال رئيس مركز دبي للسلع المتعددة إن ما قيمته 19.8 مليار دولار من الألماس جرى تداوله من خلال دولة الإمارات في النصف الأول من 2022 بنمو 24.7% على أساس سنوي.

وطورت دبي صناعتها للألماس مستفيدة من قربها من أفريقيا وروسيا حيث يجرى تعدين الكثير من الألماس، ومن الهند حيث يجرى صقل 90% من الألماس في العالم.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن بورصة دبي للألماس ترحب بأصحاب الأعمال من كل الدول لممارسة نشاطهم في واحدة من أكثر البيئات أماناً من نوعها.

وأضاف إن تداول الألماس المصقول في الدولة قفز 52.5% عن مستواه قبل عام إذ بلغت قيمة التداولات 6.7 مليارات دولار في حين أن قيمة الألماس الخام المتداول في النصف الأول من 2022 بلغت 13 مليار دولار.

ومنذ إنشائها في 2012، جرى تداول 90 مليار قيراط من الألماس المصقول و120 قيراطاً من الألماس الخام من خلال بورصة دبي للألماس التي مقرها مركز دبي للسلع المتعددة.

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