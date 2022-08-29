«كيونت» تواصل إطلاق المبادرات المبتكرة بعد حصدها 31 جائزة عالمية

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «كيونت»، شركة البيع المباشر القائمة على التجارة الإلكترونية المضي قدماً في إطلاق المبادرات الفعّالة والمبتكرة بعد حصولها على عدد من الجوائز المرموقة عالمياً ما في ذلك جوائز VEGA الرقمية، وجوائز LIT، وجوائز TELLY وجوائز Communicator، مما يرفع العدد الإجمالي للجوائز التي حصدتها الشركة مؤخراً إلى 31 جائزة، وذلك ضمن احتفالات متنوعة لتوزيع الجوائز أُقيمت خلال العام الجاري 2022.

وقالت «مالو كالوزا»، المديرة التنفيذية لدى «كيونت»: «إنه لشرف كبير لنا أن يتم تكريمنا على المبادرات التي نقوم بتنفيذها في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يمنحنا الثقة للمضي قدماً ومواصلة إطلاق المبادرات الفعّالة والمبتكرة. ونهدي هذه الجوائز إلى جميع أعضاء فريق عمل كيونت المتفانين، الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات من خلال عملهم الجاد وشغفهم وما يتميزون به من قدرات إبداعية ومواهب فذة».

وتعزز «كيونت» التزامها بأن تكون شريكاً في نجاح موزعيها من خلال فيلم قصير موجه حصرياً للويب بعنوان «I Promise». حيث استقطب شريط الفيديو أكثر من نصف مليون مشاهد من جميع أنحاء العالم، ونال جائزتين بلاتينيتين من جوائز LIT عن فئة الترويج والتسويق متعدد المستويات، إضافة إلى جائزتين ذهبيتين من جوائز VEGA عن فئة أفضل كتابة / قصة وترويج، وجائزة برونزية من جوائز TELLY عن فئة أفضل شريط فيلم اجتماعي – صورة مؤسسية.

وعززت «كيونت» مستوى الوعي بمجموعة من المبادرات العالمية التي تنفذها وباستراتيجيتها تجاه المنتجات المستدامة من خلال حملة فيديو «التزام كيونت لخلق عالم مستدام». حيث نالت هذه المبادرة جائزة Communicator الذهبية عن فئة المسؤولية المجتمعية.

وبالإضافة إلى ذلك، حظيت مبادرتا «#BottleSelfieChallenge» و«What did Mama tell you» أيضاً بجوائز تقديرية. وحتى شهر أغسطس من هذا العام، فازت كيونت بـ 31 جائزة عن حملات العلاقات العامة ووسائط التواصل الاجتماعي والاتصال التسويقي الخاصة بها.

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