41.3 % نمواً في عدد المباني التي تزودها «إمباور» بخدمات التبريد في 5 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» 41.3% نمواً في العدد الإجمالي للمباني التي تزودها بخدمات تبريد المناطق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ما يرسخ مكانتها كأكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم.

كما كانت قد أعلنت المؤسسة مسبقاً خلال هذا العام زيادة في عدد المباني التي تزودها بخدمات تبريد المناطق لتصل إلى 1413 مبنى في نهاية 2021 بنسبة نمو بلغت 13% مقارنة بعام 2020.

ولفتت «إمباور» إلى أنها واصلت خلال عام 2021 ربط مشروعات فريدة في دبي بخدمات تبريد مناطق، أبرزها مرسى العرب وون زعبيل وذا رزيدنسز دورتشستر كولكشن وأبتاون ووصل1 وغيرها من المباني الضخمة، مما جعلها تغطي حصة 80% من سوق تبريد المناطق في دبي.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة تبريد المناطق «إمباور»، إن عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدمات تبريد المناطق في إمارة دبي ارتفعت من مبنيين عام 2004 إلى 1413 مبنى في نهاية 2021، لافتاً إلى أن «إمباور» تواكب الطلب المتزايد على خدمات تبريد في دبي مع توفير خدمات متميزة لمختلف المشاريع السكنية والتجارية والصحية والتعليمية المتعددة وغيرها، إضافة إلى تنفيذ خطط مدروسة تتصل بتطوير البنية التحتية للمؤسسة والارتقاء بأدائها إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح أن المؤسسة تلبي وتواكب الطلب المتنامي من مختلف القطاعات الاقتصادية على خدماتها من خلال أعلى مستويات الجهوزية والحرفية التي تتمتع بها في عمليات الإنتاج والتشغيل والتزويد عبر محطاتها المتطورة وشبكة النقل والتوزيع الضخمة التي تمتلكها، فضلاً عن عملها المستمر في تطوير بنيتها التحتية مما يزيد مرونتها في استيعاب العدد الهائل من المباني التي يتم إطلاقها باستمرار،لافتاً إلى أن نوعية واستخدامات المباني التي تخدمها المؤسسة تتوزع بنسبة 64٪ من قطاع المباني السكنية و15% من قطاع المباني التجارية والمكاتب فيما بلغت حصة قطاع الضيافة والفنادق 14%، علماً بأن 17٪ من فنادق دبي يتم تزودها بخدمات تبريد المناطق من «إمباور»، أما القطاع الصحي فبلغت حصته 3% وتوزعت النسب الـ 4% المتبقية على قطاعات التعليم والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.

كما أشار إلى أن النمو المتواصل في محفظة المشاريع وتنوع المباني التي تزودها المؤسسة بخدمات تبريد المناطق من مختلف القطاعات وخبرتها الطويلة في مجال التبريد، تساعد المطورين وملاك العقارات في تحديد الأحمال اللازمة لمشاريعهم مما يسهم في تحديد التكلفة اللازمة وكسب الثقة وبناء علاقات متينة مستقبلية بيننا.

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