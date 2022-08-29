«مايكروسوفت للشركات الناشئة» تفتح تسجيل الشركات للمشاركة في النسخة الثالثة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «مايكروسوفت للشركات الناشئة» في الشرق الأوسط عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من برنامج GrowthX Accelerator، كما أعلنت عن بدء قبول طلبات التسجيل في السلسلة الجديدة لمبادرة المؤتمرات الافتراضية «Highway to 100 Unicorns».

ويأتي كل من برنامج مسرع الأعمال «GrowthX Accelerator» ومبادرة Highway to 100 Unicorns ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين «مكتب أبوظبي للاستثمار» و«مايكروسوفت للشركات الناشئة» لتسريع وتيرة الفرص المتاحة لنمو الشركات الناشئة، وسد الثغرات التي بينها وبين الشركات الكبيرة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان.

وبهذا الصدد، أكد المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، أن الشركات الناشئة تلعب دورًا رئيسيًا في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي وكذلك إتاحة المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن الشركات التقنية الناشئة على وجه الخصوص تقدم فرصًا كبيرة لتسريع الابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة كافة، وذلك من خلال ما تقدمه من حلول مبتكرة وفريدة تتوافق مع مختلف التحديات.

وأضاف: «تلتزم إمارة أبوظبي بدعم وتطوير أعمال الشركات المبتكرة، وتمثل شراكتنا مع مايكروسوفت للشركات الناشئة ضمن برنامج مسرع الأعمال GrowthX Accelerator أو مبادرة Highway to 100 Unicorns أحد النماذج المهمة التي تمكننا من تحقيق ذلك».

برنامج مسرع الأعمال GrowthX Accelerator

برنامج مسرع الأعمال الافتراضي الذي يستمر لمدة 10 أسابيع من تاريخ 19 سبتمبر إلى 25 نوفمبر يزود الشركات الناشئة بالأساسيات اللازمة لتوسيع نطاق أعمالها بنجاح إلى بيئة ريادة الأعمال في أبوظبي. مع العلم طلبات الانضمام إلى البرنامج مفتوحة أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وباكستان.

ويستهدف برنامج GrowthX Accelerator في المقام الأول الشركات الناشئة في مرحلة النمو التي تتراوح بين طور التأسيس وصولاً إلى مرحلة النمو من فئة السلسلة (A)، علاوة على ذلك، يعمل البرنامج على تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال تقديم فرص التدريب المناسبة التي تركز بدورها على مجال المبيعات والاستعداد التقني. كما يجمع البرنامج المبتكرين معًا من أجل التعلم والتطور والاستعداد وربطهم بالمستثمرين والعملاء الإقليميين المحتملين.

ومن جهته علق نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات قائلًا: بعد إنجاز نسختين ناجحتين من برنامج GrowthX Accelerator، يُسعدنا أن نفتح باب التسجيل لمجموعة ثالثة من الشركات التكنولوجية المبتكرة لتمكينها من تحقيق المزيد من الإنجازات. نحن ندرك الإمكانات التي توفرها الشركات الناشئة لتسريع عملية التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة. ومن هذا المنطلق، نظهر التزامنا تجاه هذه الشريحة من خلال مبادرات مثل GrowthX Accelerator لدعم رحلات نموها وإعدادها لتوسيع نطاق أعمالها، كما نتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها البرنامج لتعزيز الدور المهم الذي تلعبه أبوظبي في بيئة ريادة الأعمال الإقليمية.

مبادرة Highway to 100 Unicorns

كما أعلنت شركة «مايكروسوفت للشركات الناشئة» في الشرق الأوسط عن فتح باب التسجيل المجاني في السلسلة الجديدة لمبادرة المؤتمرات الافتراضية Highway to 100 Unicorns، والتي تعقد بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار عبر سلسلة من الأحداث والفعاليات التي تقام على منصة LinkedIn، حيث تجمع أبرز قادة الفكر من جميع أنحاء المنطقة لمعالجة المشكلات التي يواجهها مؤسسو مرحلة النمو في الشرق الأوسط وتركيا وباكستان. ومن بين المتحدثين المعتمدين في السلسلة القادمة منيب ماير (مؤسس شركة بيكيا)، حسن حيدر الشريك الإداري لدى (Plus Venture Capital)، وسيرين شعلان (رئيسة الشراكات الاستراتيجية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار)، ودانا باكي (الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لدى MunchOn).

وأضاف يزبك قائلًا: «لقد تلقينا تعليقات رائعة من الشركات الناشئة التي شاركت النسخ السابقة من سلسلة مؤتمرات Highway to 100 Unicorns، لذلك نتطلع إلى استضافة سلسلة أخرى من شأنها أن تقود عجلة التغيير وتحقق المزيد من التأثير الإيجابي على مستوى رحلات تنمية الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة. وهذه المرة سينصب تركيزنا على المشاركين الذين هم في مرحلة البداية ويتطلعون إلى تحقيق النجاح في ظل الاقتصاد الرقمي، وأود التنويه بأن النجاح يعتمد على القدرة على اتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب باستخدام التكنولوجيا المناسبة».

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