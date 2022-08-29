الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الاقتصادية العربية بالقاهرة

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار التحضير للدورة الوزارية (110)للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والمقررة الخميس المقبل بالقاهرة.

مثل الدولة أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الإقتصاد.

وتضمن جدول أعمال اللجنة موضوعات هامة تمثل أولية في العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، وخاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (31) الذي سوف يتضمن عددا من الموضوعات الهامة في إطار تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية، بما في ذلك محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة، والاستثمار في الدول العربية، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية الدورية لاسيما دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطاب العربي الموحد لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2022، وكذلك الموضوعات الخاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

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