«الإمارات الإسلامي» يقدم لـ 6 من حاملي بطاقات «فيزا» فرصة حضور كأس العالم في قطر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «الإمارات الإسلامي» إحدى المؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «فيزا» Visa العالمية في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، لإتاحة فرصة العمر قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم FIFA قط 2022™المرتقبة، بدعم من «فيزا».

ويمكن للمتعاملين الحاليين والجدد الذين يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة ائتمانية من «فيزا» و«الإمارات الإسلامي» أو ينضمون للحملة ويحققون الحد الأدنى للإنفاق على مشتريات التجزئة، الدخول في سحوبات قيمة لفرصة الفوز بتذكرتين ورحلة مدفوعة بالكامل لمشاهدة المباريات مباشرة في العاصمة الدوحة.

ويتمكن حاملو البطاقات من تعزيز فرصهم بالفوز من خلال زيادة إنفاقهم باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية من «فيزا» و«الإمارات الإسلامي». ويحصل المتعاملون الجدد الذين يتقدمون بطلب الحصول على البطاقة الائتمانية وينفقون 100 درهم على 10 فرص في السحوبات. في حين يخولهم كل إنفاق محلي بقيمة 100 درهم للحصول على فرصة إضافية، و يمنحهم الإنفاق الدولي بنفس القيمة فرصتين إضافيتين. ويتعين إجراء جميع معاملات المشتريات خلال فترة الحملة الترويجية التي بدأت في 1 يوليو وتستمر لغاية 11 سبتمبر 2022.

وسيحصل ستة فائزين على باقات مميزة لشخصين لحضور نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022. وضمن كل باقة، إلى جانب التذاكر للمباراة المعنية، سيتلقى الفائزون تذاكر الطيران، والإقامة الفندقية والنقل المحلي. وتشتمل الباقات على إقامة لمدة 4 ليالي للمباراة النهائية، و4 ليالٍ لنصف النهائي، و3 ليالٍ لربع النهائي، وليلتين للمباريات الافتتاحية.

وفي هذا السياق، قال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «باعتبارنا المصرف الإسلامي المفضل في المنطقة، نحرص باستمرار على تقديم أفضل العروض والمزايا لمتعاملينا. وتأتي أحدث حملاتنا الترويجية بالشراكة مع «فيزا» لتمنح المتعاملين قيمة كبيرة وفرصة العمر لحضور أبرز بطولات كرة القدم العالمية، كأس العالم FIFA قطر 2022™، مباشرة في الملعب ضمن رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل. وعبر مثل علاقات التعاون هذه، نهدف للاستمرار بتزويد المتعاملين بمزايا عالمية المستوى ووصول يسير إلى مكافآت وميزات قيمة».

من جانبه قال شهباز خان، مدير عام «فيزا» في دولة الإمارات والبحرين وعمان: «يأتي هذا العرض في وقت مثالي للغاية مع بقاء أقل من ستة أشهر على انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™. وتسعدنا الشراكة مع «الإمارات الإسلامي» لمنح حاملي بطاقات المصرف فرصة قيمة لجعل هذه البطولة المرتقبة أحد الذكريات المميزة لهم وترافقهم طيلة حياتهم. ولا شك في أن هذه الحملة تجسد أفصل وسيلة ممكنة لمكافأة حاملي بطاقات «الإمارات الإسلامي» و«فيزا»، ودعم طموحات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مزايا المدفوعات الرقمية، وأمانها وسهولتها ليستفيد منها المتعاملون الأفراد والشركات في الدولة».

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