مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تسعد 20 فائزاً بقسائم تسوق بقيمة 5000 درهم

المصدر: دبي- البيان

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تستمر مفاجآت صيف دبي بتقديم فعالياتها المميزة في مختلف أنحاء المدينة، لتتيح لسكان وزوار دبي فرصة الاستمتاع بأوقاتهم ضمن أجواء احتفالية في أشهر الصيف مع فرصة الفوز بجوائز مذهلة من كبرى المتاجر ومراكز التسوق في الإمارة.

وتقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات جوائز رائعة طوال فترة الصيف. وللحصول على فرصة الفوز، يتعين على المتسوقين إنفاق ما لا يقل عن 500 درهم لشراء مجوهرات الألماس واللؤلؤ للدخول في السحب، حيث سيحصل 20 فائزاً محظوظاً على قسائم تسوق بقيمة 5000 درهم لإنفاقها في أي من المتاجر الأعضاء في المجموعة، وذلك في جميع أنحاء المدينة.

وأعرب عدد من الرابحين عن سعادتهم بفوزهم بهذه الجوائز، التي أدخلت الفرحة إلى قلوبهم، وذلك بعد أن شعروا بالسعادة وهم يشترون مجوهرات الألماس واللؤلؤ لمناسبات سعيدة

وكان جهانجير من بين الفائزين بإحدى هذه الجوائز لهذا العام، حيث علّق قائلاً: «أنا مقيم في دولة الإمارات منذ 12 عاماً ولم أشارك في أي نوع من السحوبات من قبل، وكانت هذه أولى تجاربي، وإنني الآن في غاية السعادة لحصولي على قسيمة تسوق بقيمة 5000 درهم، حيث إنني سأستخدمها لشراء بعض المصوغات الذهبية لوالدتي في بنغلاديش».

ومن جهتها قالت فيديا: «نحن نقيم في دولة الإمارات منذ ما يقرب من عامين. لقد شاركنا في العديد من السحوبات خلال الأشهر الماضية، إلا أن الحظ لم يحالفنا إلا هذه المرة. نحن سعداء جداً بهذا الفوز، حيث فزنا بقسيمة تسوق بقيمة 5000 درهم واشترينا بها سلسلة ذهبية رائعة، ونود توجيه الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم هذه السحوبات المذهلة».

وأما روزالي فرانسيس، المتواجدة في دولة الإمارات منذ عام 2019 فقد قالت: «في كل موسم من مفاجآت صيف دبي، أقوم بجمع إيصالات الشراء للمشاركة في السحوبات المذهلة التي تقدمها مراكز التسوق في دبي. وفي هذا الموسم ابتسم لي الحظ أخيراً. فعندما اشترى لي زوجي هدية من مجوهرات مالابار للذهب والألماس كنت سعيدة جداً للفوز بقسيمة تسوق بقيمة 5000 درهم، والتي سأستخدمها لشراء هدية لوالدتي بمناسبة عيد ميلادها. أشكر الله على هذه الجائزة الرائعة، وأتقدم بخالص الشكر لفريق مفاجآت صيف دبي».

ومن ناحيتها قالت زهرة أحمد بمناسبة الفوز: «أقيم في دبي منذ أكثر من عام، وهذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في السحوبات والمرة الأولى أيضاً التي أفوز بها. قمنا باستخدام قسيمة التسوق التي فزنا بها والتي تبلغ قيمتها 5000 درهم لشراء بعض المجوهرات لوالدتي».

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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