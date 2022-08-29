«لولو للصرافة» تتوسع إلى 89 فرعًا في الإمارات بافتتاح 3 جدد

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت شركة المدفوعات الإماراتية العابرة للحدود «لولو للصرافة» ثلاثة فروع جديدة في الدولة ليصل عدد فروعها 250 فرعًا على مستوى العالم لشركتها الأم مجموعة لولو المالية.

تم افتتاح الفرع الرئيسي رقم 250 في مول سيليكون سنترال في دبي مع افتتاح الفرعيين الآخرين في مناطق المجاز والمازا بالشارقة، ومع هذه الافتتاحات الجديدة، يُصبح إجمالي عدد فروع لولو للصرافة 89 فرعًا في دولة الإمارات.

تم افتتاح هذا الفرع الرئيسي بواسطة أمان بوري، قنصل عام دولة الهند في حضور المدير العام و العضو المنتدب للشركة القابضة أديب أحمد أعضاء الإدارة العليا.

قال الدكتور أمان بوري خلال حديثه في الافتتاح: «يسعدني أن أكون جزءًا من هذه المناسبة العظيمة التي تحتفل بالرحلة الحافلة بالأحداث لشركة لولو المالية القابضة. لقد كان لشبكة فروع شركة لولو القابضة في دولة الإمارات إلى جانب ابتكاراتها الرقمية أثرًا إيجابيًا على قطاع التحويلات وصرف العملات من نواح عديدة، أتمنى التوفيق للفريق في رحلته الطموحة للمزيد من الابتكار في هذا الفضاء.

ومن جانبه تقدّم أديب أحمد الفريق بالتهنئة قائلًا: الافتتاحات بمثابة احتفال برحلتنا المذهلة في دولة الإمارات، فهي دولة بدأنا منها عملنا في عام 2009 ونشرنا أجنحتنا على مستوى العالم. تعكس الفروع الجديدة ثقتنا في اقتصاد دولة الإمارات علاوة على عزمنا على الابتكار في النظام النظام الإيكولوجي للمدفوعات الإقليمية. نحن دائمًا منسجمين مع احتياجات القطاع وستعمل الفروع على البناء بما يتفق مع هدفنا المستمر لسد الفجوة بين عملائنا ونقاط الاتصال المادية والرقمية المختلفة.

وشركة لولو للصرافة الدولية جزء من مجموعة لولو المالية وهي شركة تقدم الخدمات المالية الدولية معتمدة وحاصلة على ISO 9001:2015 ومقرها كائن في إمارة أبوظبي. ومن خلال فروعها المادية والحلول الرقمية بلولو ماني، تقدم شركة لولو للصرافة خدمات سريعة وموثوق بها لتحويل الأموال والصرافة الأجنبية لقطاع عريض من المجتمع وهذه الخدمات مدعومة بشبكة قوية وشركاء مرموقين ومعايير عالية لخدمة العملاء. وتقوم الشركة بتشغيل 89 فرعًا في جميع أنحاء الإمارات السبع وهي كذلك منفذ رائد لنظام حماية الرواتب بدولة الإمارات.

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