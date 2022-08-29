جمارك دبي تختار حلول حماية البيانات من دِل تكنولوجيز

المصدر: دبي - البيان

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اختارت جمارك دبي، إحدى إدارات الجمارك الرائدة على مستوى العالم، مجموعة حلول حماية البيانات من دِل تكنولوجيز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (DELL)، وذلك بهدف تسريع أجندتها للتحول الرقمي.

هذا ووقع اختيار جمارك دبي على مجموعة حديثة من حلول حماية البيانات والنسخ الاحتياطي من دِل وذلك لتلبية احتياجات المؤسسة من القدرات المتطورة لحماية بياناتها بصورة مستمرة. وسوف تمكّن الحلول الجديدة جمارك دبي من توفير الوقت والموارد وتتيح للموظفين إدارة واستخدام رؤى البيانات لتسهيل حركة التجارة في الإمارة وتقديم خدمات العملاء بشكل أكثر سلاسة.

ومن التقنيات المستخدمة في مجموعة الحلول الجديدة، PowerProtect DP4400، وهو جهاز متكامل يوفر النسخ الاحتياطية وعمليات النسخ والاستعادة والجهوزية السحابية. كما يوفر حماية شاملة للبيانات ويدعم منظومة التطبيقات عبر عملية تكامل وأتمتة سلسة لمجموعة حلول الحماية بأكملها، ما يعزز قدرات الحماية للمزيد من الأجهزة المادية والافتراضية بتكلفة معقولة وكفاءه عالية. وتساعد هذه التقنية جمارك دبي على حماية بيانات المستخدم النهائي ومنع فقدانها، وتقليل النفقات التشغيلية، وتوفير بيئة آمنة ومختلطة لأكثر من 2500 مستخدم موزعين على 17 مركزاً جمركياً في دبي.

وتعد جمارك دبي من بين أولى المؤسسات التي تتبنى التحول الرقمي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وذلك انطلاقاً من مكانتها الرائدة في المنطقة وأول دائرة حكومية يتم تأسيسها في دبي. وتشير بيانات جمارك دبي إلى أنه في عام 2020 وصلت تجارة دبي الخارجية إلى ما مجموعه 100 مليون طن من البضائع، بقيمة بلغت 1.182 تريليون درهم إماراتي عن طريق الجو والبحر والبر. وشملت هذه البضائع واردات وصادرات وبضائع معاداً تصديرها عبر دبي، بما في ذلك التجارة المباشرة، والتجارة عبر المناطق الحرة والمستودعات الجمركية.

وكانت جائحة كورونا قد استدعت أنماطاً مختلفة من العمل واستوجبت سرعة تحرك وتكيف للتعامل مع هذا الوضع الجديد. وتمكنت جمارك دبي من التكيف السريع وذلك بسبب امتلاكها التقنيات اللازمة لذلك التكيف، من بيئة حاسبات افتراضية وحلول حماية البيانات والنسخ الاحتياطي من دِل، والتي تمت الاستفادة القصوى منها في نقل بيانات المستخدمين من أجهزة الحاسب الخاصة بهم في مكاتب إلى أجهزة الحاسب الافتراضية التي تم تعيينها لهم من دون الحاجة للحضور الشخصي للموظفين في مكاتب الدائرة.

ويتطلب تسهيل التجارة العالمية بنية تحتية رقمية قوية مدعومة بالتقدير اللازم لقيمة البيانات. وتعد عملية جمع البيانات وتخزينها وتحليلها عاملاً حاسماً لضمان نمو الأعمال وديمومتها.

وقال يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات في جمارك دبي «انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تطوير قدراتها لتوفير أفضل الخدمات للمستخدمين من خلال استخدام أحدث تطبيقات تقنية المعلومات المتطورة التي مكنت الدائرة من والاستجابة الرشيقة لمتطلبات جائحة كوفيد وتوفير حماية متكاملة للبيانات في الوقت ذاته فقد وجدنا في حلول حماية البيانات وبعض من تقنيات بنية سطح المكتب الافتراضية من دِل تكنولوجيز الخيار الذي يدعم قدرتنا على تحقيق هدفنا الرئيس الذي يتمثل بتعزيز إمكان الوصول بخدماتنا المتميزة إلى أعلى مستويات الحماية وذلك ترسيخاً لدورنا في خدمة دبي والاقتصاد الوطني عموماً عبر توفير الخدمات التي تمكن المستخدمين والمتعاملين من تطوير عملياتهم التجارية في دبي».

وأضاف عثمان: «من خلال التقدم في أتمتة عملياتنا اليومية وتبسيطها ودعمها ببنية تحتية ذكية ومواكبة أحدث التقنيات مع تحقيق أعلى معايير الأمان، نعزز سعينا الدائم لمواكبة تقدم دبي المتواصل لتحقيق هدفها بأن تظل المدينة الأذكى عالمياً ولترسيخ موقعها في الصدارة العالمية بين الإدارات الجمركية في دول العالم كافة ففي الفترة من عام 2019 وحتى النصف الأول من عام 2022، بلغت الوفور في التكاليف 1.816 مليون درهم وذلك بسبب زيادة الكفاءة في أنشطة النسخ الاحتياطي والاستعادة والتي تم تحقيقها عبر التطوير المستمر لتقنياتنا».

من جانبه، قال وليد يحيى، المدير العام لشركة دِل تكنولوجيز في الإمارات: «تستند استراتيجية التحول الرقمي لجمارك دبي إلى أساس تكنولوجي متين من شأنه أن يساعد على تعزيز نشاط التجارة العالمية ويقود إلى إطلاق عهد جديد من قدرة الاتصال العالمي. وفي إطار تعاوننا مع هذه المؤسسة الرائدة، قمنا بتطوير منصة مرنة محددة بالبرمجيات لحماية البيانات، توفر إدارة مرنة للبيانات وامتثالاً على مستوى التطبيقات، فضلاً عن حماية البيانات المهمة. ونود التأكيد على التزامنا توفير أحدث التقنيات التي ستساعد جمارك دبي على تحقيق هدفها المتمثل بتحويل دبي إلى مركز تجاري عالمي في المستقبل، بالتزامن مع مضي المؤسسة قدماً في تنفيذ أجندتها الرقمية».

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