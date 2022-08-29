تحولات مصرفية في السوق المحلية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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كشفت بيانات صادرة عن موقع المقارنات البريطاني «فايندر»، زيادة عدد أصحاب الحسابات الرقمية في الإمارات إلى 19% بنهاية النصف الأول 2022 نمواً من 17% العام الماضي. وبحسب استطلاع إلكتروني قام به الموقع، فإن 15% من عملاء البنوك الجدد في الدولة يستهدفون فتح حسابات رقمية بالكامل خلال العام المقبل، فيما من المتوقع أن يشكل أصحاب الحسابات في البنوك الرقمية 40% من إجمالي عملاء البنوك بحلول 2027.

كما أفاد تقرير لشركة «ماكينزي» أن أكثر من 80% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات مستعدون لتحويل جزء من أموالهم إلى بنك رقمي بالكامل قادر على تقديم عروض رقمية مقنعة. وأضاف الاستطلاع إن أكثر من 90% من عملاء البنوك في الإمارات يستخدمون القنوات المصرفية الرقمية بكثافة، وهي النسبة نفسها تقريباً في أسواق آسيا المتقدمة مثل اليابان وسنغافورة وهونج كونج.

وأضاف التقرير إن توجّه المستهلكين في الإمارات بقوة نحو العالم الرقمي، جعل الخدمات المصرفية الرقمية أكثر شيوعاً من أي وقت مضى وخلق فرصاً مبتكرة لمزودي خدمات تكنولوجيا الدفع الرقمي «فينتك» لتعطيل السوق.

ويعمل في الإمارات حالياً حوالي عشرة بنوك رقمية – مستقلة أو تابعة لأحد البنوك الوطنية – وهي جميعها مرخصة من مصرف الإمارات المركزي وتخضع للمعايير والرقابة الصارمة نفسها التي تخضع لها البنوك التقليدية. ويمكن لعملاء البنوك الاستفادة من البنوك الرقمية عبر تقليل رسوم الخدمات المختلفة بفضل انخفاض التكلفة التشغيلية.

وفيما يقوم المستهلكون في الدولة بصورة متزايدة باستكشاف طرق ووسائل متنوعة للشراء في الإمارات، كشف أحدث مؤشر للمدفوعات الجديدة من «ماستر كارد» أن 88% من عملاء البنوك في الإمارات استخدموا طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في 2021.

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