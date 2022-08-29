«أبوظبي البحرية» ترخص أكثر من ألف دراجة مائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أبوظبي البحرية» عن ترخيص أكثر من ألف دراجة مائية في مركز ترخيص وفحص الوسائل البحرية والدراجات المائية التابع لها في منطقة مصفح في أبوظبي منذ انتقال عمليات الترخيص من شرطة أبوظبي إلى أبوظبي البحرية في ديسمبر الماضي.

ويوفر الموقع الإلكتروني لأبوظبي البحرية الذي تم تطويره بالتعاون مع بوابة المقطع، الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، إجراءات فحص وترخيص مجانية، حيث تجري عملية الترخيص بسلاسة تامة وتستغرق أقل من نصف ساعة ابتداءً من دخول المتعامل إلى موقع أبوظبي البحرية الإلكتروني وتقديم الطلب لحجز موعد الخدمة وفق اختياره للوقت الأنسب.

وتتولى أبوظبي البحرية التي تم تأسيسها بموجب اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي مسؤولية إدارة الممرات المائية في إمارة أبوظبي وتوفير خدمات متميزة وإنشاء بنية تحتية بحرية متطورة في الإمارة.

وأكد الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية ـ مجموعة موانئ أبوظبي، أن إمارة أبوظبي تدعم نمو المجتمع البحري وازدهاره وتشكل اليوم واحدة من أبرز الوجهات في مجال السياحة البحرية والرياضات المائية.

وقال: «إن توظيف حزمة الخدمات الرقمية المتكاملة التي توفرها أبوظبي البحرية يسهم في تمكين عشاق الرياضات المائية ورواد البحر من الإبحار ضمن أعلى معايير السلامة والأمان التي تم إرساؤها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وفي إطار مهمتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد للأنشطة البحرية، يحرص فريق عمل المركز الذي يضم بين صفوفه خبراء إماراتيين في فحص الوسائل البحرية والدراجات المائية على إتمام كافة الإجراءات في وقت قياسي ابتداءً من تعبئة الطلب وحجز موعد الفحص وصولاً إلى معاينة الدراجة في الموقع الذي يختاره المتعامل ومنحه الترخيص».

ويطلب من المتعاملين بعض المستندات الرسمية لاستكمال عملية تجديد الترخيص، وتشمل شهادة ملكية الدراجة المائية والمقطورة، وشهادة تأمين سارية المفعول، والهوية الإماراتية.

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