مشروعاً تنضم إلى عضوية «رواد» خلال 2021 214

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن تسجيل 214 مشروعاً جديداً في عضوية المؤسسة خلال عام 2021، واستحوذت مدينة الشارقة على ما نسبته 67% من المشاريع الجديدة فيما توزعت باقي المشاريع بواقع 21% في المنطقة الشرقية، و12% للمنطقة الوسطى، كما بلغت قيمة الموافقات التمويلية خلال عام 2021 أكثر من 2.6 مليون درهم لصالح 6 مشاريع جديدة، وذلك بواقع 1.2 مليون درهم كتمويل مباشر من المؤسسة و1.4 مليون درهم كتمويل غير مباشر عبر التسهيلات المصرفية.

وأوضحت المؤسسة ارتفاع إجمالي المشاريع التي حصلت على الدعم سواء عبر التمويل أو العضوية منذ إنشاء المؤسسة إلى 957 مشروعاً، وبلغت إجمالي قيمة الدفعات التمويلية منذ 2005 وحتى نهاية عام 2021 ما يصل إلى 32 مليون درهم، منها 13.4 مليون درهم من خلال برنامج التمويل المباشر من قبل مؤسسة «رُوَّاد» و18.6 مليون درهم عن طريق التمويل غير المباشر من خلال التسهيلات المصرفية.

واستحوذت مشاريع القطاع التجاري على النصيب الأكبر منها، بعدد 623 مشروعاً تمثل 65% من إجمالي المشاريع المدعمة، فيما سجلت مشاريع القطاع المهني عدد 314 مشروعاً وبنسبة 33%، وبلغت مشاريع القطاع الصناعي عدد 20 مشروعاً وبنسبة 2%.

جاء ذلك في نتائج التقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن مؤسسة «رُوَّاد»، حيث أوضح التقرير أن المؤسسة حققت نتائج إيجابية خلال العام الماضي رغم التداعيات التي فرضتها الجائحة العالمية على المشهد الاقتصادي العالمي، كما نجحت المؤسسة في أن تلعب دوراً رئيسياً في دعم جهود التعافي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة وتمكينه من استعادة نشاطه ونموه، وذلك من خلال تبني حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز التي ساهمت بشكل كبير في دعم استمرارية أعمال المشاريع وتخفيف وطأة التداعيات التي فرضتها الجائحة.

2021 محطة فاصلة

قال سلطان عبدالله بن هدّه السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «مما لا شك فيه أن العام الماضي شكل محطة فاصلة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة، حيث مثل عام 2021 عام الخمسين والذي احتفلت فيه الدولة بيوبيلها الذهبي وبخمسين عام مضت من الإنجازات النوعية والاستثنائية، كما أطلقت الدولة خلاله رؤيتها الطموحة للخمسين عام الجديدة المقبلة والتي تعمل على وضع دولة الإمارات ضمن مصاف أفضل دول العالم في كل النواحي التنموية، وإلى جانب ذلك يمثل العام 2021 عام التعافي من أسوأ جائحة صحية واقتصادية يشهدها العالم خلال الألفية الراهنة».

حزمة متكاملة لتمكين التعافي

وقال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»، إن المؤسسة تعمل وفق رؤية متكاملة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وأوضح أن نتائج عام 2021 تُترجم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، مؤكداً أن المبادرات مستمرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لابتكار قنوات دعم جديدة وتطوير مصادر ومجالات تمويل إضافية لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوجيه رواد ورائدات الأعمال لتأسيس أنشطتهم بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية على الأجندة التنموية لإمارة الشارقة والدولة ككل.

خدمات الدعم

بلغت قيمة الإعفاءات من رسوم الجهات الحكومية في الإمارة أكثر من 6 ملايين درهم خلال عام 2021، وبزيادة نسبتها 41% مقارنة بالعام 2020.

وبلغ إجمالي تعاقدات المشاريع الأعضاء مع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة خلال 2021 قيمة 1,074,381 درهماً، وتستهدف المؤسسة زيادة قيمة هذه المشتريات من خلال منح المشاريع المزيد من التعاقدات والفوز بمناقصات الجهات الحكومية، فيما بلغ إجمالي قيمة مشتريات المؤسسة من المشاريع الإماراتية 176,378 درهماً.

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