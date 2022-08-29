55 % استفادوا من تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية

المصدر: دبي - سيد صالح

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أظهرت نتائج استطلاع «البيان» الأسبوعي أن أكثر من النصف أكدوا استفادتهم من تطورات تسهيل الإجراءات المُتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية في الإمارات.

ورداً على سؤال: «هل استفدت من تطورات تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال التجارية في الإمارات؟»، قال 55 % من المستطلعة آراؤهم على موقع «البيان الإلكتروني» إنهم استفادوا منها. وبالنسبة لموقع «تويتر» أكد 50 % استفادتهم من إجراءات تأسيس الأعمال التجارية في الدولة.

وأكّدت ليلى سهاونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورولوكس» لتنظيم الفعاليات المتعلقة بتمكين المرأة، أن حكومة الإمارات تحرص دوماً على تسهيل الإجراءات المتعلقة بمزاولة الأعمال التجارية لكل من يعيش على أرضها.

وقالت: «لقد وضعت حكومة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة المتمتعة برؤى ثاقبة، معايير قياسية لتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال التجارية في الدولة لكافة المُهتمين، في كافة قطاعات العمل التجاري ومجالاته المُتاحة بالدولة، بحيث تصبح هذه الإجراءات أبسط ما يكون. وعليه، تستطيع الدولة وضع أصحاب وروّاد الأعمال على الطريق الصحيح الذي يقودهم إلى النجاح».

ويرى رضوان خان، الشريك المؤسس والمدير بشركة «إيه جيه إم إس غلوبال كونسلتينغ» للاستشارات بشأن الضرائب والحوكمة، أن المبادرات التي تبنّتها حكومة الإمارات لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية تتسم بفاعلية شديدة.

وقال خان: «اتخذت حكومة الإمارات خطوات استباقية لتحديث الإجراءات المتبعة في منح تراخيص مزاولة الأعمال التجارية على أرض الدولة. وتمخضت هذه الخطوات عن مبادرات شديدة الفاعلية لإتاحة الفرص لأعضاء مجتمع الأعمال التجارية بالدولة لمناقشة ما لديهم من آراء وأفكار. وكان نتاج كل ذلك، استقطاب المزيد من أصحاب الأعمال التجارية الجُدُد إلى الدولة، وبصفة خاصة دبي، وهو ما يتجلى من واقع الأرقام الرسمية المُعلنة بشأن التراخيص التجارية الجديدة الممنوحة».

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