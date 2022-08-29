تحولات مصرفية مع زيادة عدد البنوك الرقمية إلى 10

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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كشفت بيانات صادرة عن موقع المقارنات البريطاني «فايندر»، زيادة عدد أصحاب الحسابات الرقمية في الإمارات إلى 19% بنهاية النصف الأول 2022 نمواً من 17% العام الماضي. وبحسب استطلاع إلكتروني قام به الموقع، فإن 15% من عملاء البنوك الجدد في الدولة يستهدفون فتح حسابات رقمية بالكامل خلال العام المقبل، فيما من المتوقع أن يشكل أصحاب الحسابات في البنوك الرقمية 40% من إجمالي عملاء البنوك بحلول 2027.

وفي جميع أنحاء العالم، أحدثت العديد من البنوك الرقمية ثورة في طريقة تقديم الخدمات المصرفية، الشخصية أو التجارية، وبالنسبة للبنوك التي لا تزال في مراحل تحولها الرقمي الأولى، فإن المخاطر تبدو كبيرة، بحسب تقرير لشركة «ماكينزي» أفاد بأن أكثر من 80% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات إنهم مستعدون لتحويل جزء من أموالهم إلى بنك رقمي بالكامل قادر على تقديم عروض رقمية مقنعة.

كثافة رقمية

وأضاف الاستطلاع أن أكثر من 90% من عملاء البنوك في الإمارات يستخدمون القنوات المصرفية الرقمية بكثافة، وهي النسبة نفسها تقريباً في أسواق آسيا المتقدمة مثل اليابان وسنغافورة وهونج كونج.

وأضاف تقرير «ماكينزي» أن توجّه المستهلكين في الإمارات بقوة نحو العالم الرقمي، جعل الخدمات المصرفية الرقمية أكثر شيوعاً من أي وقت مضى وخلق فرصاً مبتكرة لمزودي خدمات تكنولوجيا الدفع الرقمي «فينتك» لتعطيل السوق.

وتقدم البنوك الرقمية بالكامل أو التابعة لأحد البنوك، الخدمات والعمليات المصرفية عبر تطبيقات خاصة، ولا تتطلب الإجراءات مراجعة أي فرع، حيث تعمل عن طريق شبكة الإنترنت. وتهدف هذه البنوك إلى تسهيل العمليات البنكية والخدمات للعملاء الأفراد بطريقة فعالة ومرنة وتسهل عليهم إنهاء خدماتهم في أي وقت يرغبون فيه، كما تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاعين المالي والتقني.

تقليل الرسوم

ويعمل في الإمارات حالياً حوالي عشرة بنوك رقمية – مستقلة أو تابعة لأحد البنوك الوطنية – وهي جميعها مرخصة من مصرف الإمارات المركزي وتخضع لنفس المعايير والرقابة الصارمة التي تخضع لها البنوك التقليدية. ويمكن لعملاء البنوك الاستفادة من البنوك الرقمية عبر تقليل رسوم الخدمات المختلفة بفضل انخفاض التكلفة التشغيلية.

ومن أهم تلك البنوك «المشرق نيو» الذي افتتح عام 2017، و«ليف Liv» التابع لبنك الإمارات دبي الوطني وافتتح عام 2017، و«E20» للحسابات التجارية الذي أطلقه بنك الإمارات دبي الوطني كذلك في 2019، و«ياب» التابع لبنك رأس الخيمة الوطني، وتطبيقي «Smart Banking» و«Amwali» من بنك أبوظبي الإسلامي، وتطبيق «OGPay»، وتطبيق «Xpense»، بالإضافة إلى بنك «زاند» التابع لشركة «إعمار العقارية» وبنك المارية الذي حصل العام الماضي على الموافقة الرسمية من مصرف الإمارات المركزي، كأول مصرف متخصص يقوم بخدمة المجتمع المحلي باستخدام منصة خدمات رقمية تقدم منتجات مصرفية متكاملة تعمل ضمن أفضل معايير التكنولوجيا المالية.

تطبيقات الوسائط

وفيما يقوم المستهلكون في الدولة بصورة متزايدة باستكشاف طرق ووسائل متنوعة للشراء في الإمارات، بما في ذلك من خلال المساعدين الصوتيين وتطبيقات الوسائط الاجتماعية، كشف أحدث مؤشر للمدفوعات الجديدة 2022 من «ماستركارد» أن 88% من عملاء البنوك في الإمارات استخدموا طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. ومن بين هؤلاء، استخدم 39% محفظة رقمية في هواتفهم و29% استخدموا وسيلة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، و20% استخدموا عملة مشفرة، و18% استخدموا جهازاً تقنياً قابلاً للارتداء يدعم الدفع.

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