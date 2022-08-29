«مجموعة القرق» تطلق برنامجاً لتطوير المهارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة «عيسى صالح القرق» عن إطلاق برنامج تطوير المهارات الإماراتية كجزء من مبادرة «نافس» في الإمارات، حيث يهدف البرنامج إلى الاستثمار في المواهب الإماراتية وتزويدهم بمسارات للتطوير المهني، والتي من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في تعزيز مستقبل المواهب الإماراتية، وقد تم تصميم البرنامج ليواكب تطلعات مواطني الدولة المستعدين لاستكشاف نقاط قوتهم والساعين لاكتساب المهارات العملية والمعرفية ليشاركوا بقوة في مجالات المجموعة المتنوعة، وقد التحقت الدفعة الأولى من الخريجين بالبرنامج، بينما ستلتحق الدفعة الثانية في ديسمبر المقبل، يليها المزيد من دفعات الخريجين خلال 2023.

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