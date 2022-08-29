«دبي لينك» تطلق «إس تي إس» لحلول السياحة الذكية

المصدر: دبي – بشار باغ

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أطلقت مجموعة «دبي لينك»، المتخصصة في خدمات السياحة والسفر، منصة «إس تي إس» لحلول السياحة الذكية، بهدف فتح المزيد من الأسواق الدولية الجديدة لخدمة قطاع السياحة في دبي والإمارات عموماً، مستفيدة من حزمة الأنظمة الرقمية المتكاملة للقطاع التي تطورها المجموعة في دبي وتعزيز شبكة أعمالها عالمياً.

وانطلاقاً من دبي بوصفها عاصمة الابتكار السياحي، ستعمل «إس تي إس» على توسيع نطاق العمليات الدولية للأنظمة الذكية التابعة لمجموعة «دبي لينك»، بالتزامن مع شبكة الشركاء وقاعدة العملاء عالمياً، ويأتي في مقدمة هذه الحلول محرك البحث والحجوزات «جي تي إي» الذي يقدم خدمات الحجوزات الرقمية لأكثر من مليون فندق ونحو 20 ألف وكيل سفر وسياحة حول العالم، كما ستقوم «إس تي إس» بتطوير قطاع سفر كبار الشخصيات من وإلى دبي عبر حزمة من الحلول والخدمات النوعية الجديدة.

انتشار عالمي

وقال صلاح منصور الشريك والمدير التنفيذي لـ «إس تي إس» لحلول السياحة الذكية: «تتمثل مهمتنا الرئيسية في مواكبة المكانة المتقدمة التي حققتها دبي كوجهة سياحية مفضلة في العالم، وسنعمل على رفد قطاعات السفر والفنادق والضيافة في دبي والعالم بحلول ذكية ومتكاملة لتعزيز سهولة وانسيابية كل العمليات والخدمات السياحية بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية».

وأضاف منصور: «ستعمل «إس تي إس» على تطوير آليات التحول الرقمية الذكي في قطاع السياحة والسفر، وتوسيع الانتشار العالمي للحلول المتقدمة التي طورتها المجموعة في دبي وتلك التي ستطرحها خلال الفترة المقبلة، وسيتم ذلك بالاستفادة من الخبرات الواسعة التي يتمتع بها فريق إدارة «إس تي إس» في مجال خدمات العطلات والسفر للقطاع الحكومي ولقطاع الشركات».

ولفت منصور إلى أن «إس تي إس» ستعمل أيضاً على تطوير قطاع سفر كبار الشخصيات، وذلك عبر توفير تجربة استثنائية، بما يلبي جميع الاحتياجات وبأعلى جودة للخدمات مع ضمان كفاءة العمليات على مدار اليوم طوال الأسبوع، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة مع القطاعين الحكومي والخاص.

مقدمة الوجهات

من جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها في مقدمة الوجهات الاستثمارية والسياحية الأكثر شهرة وشعبية في العالم، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، باتت الإمارة منصة مثالية لانطلاق وتوسع الأعمال وانتقال الشركات من المحلية إلى العالمية، حيث تتمتع دبي بمناخ محفز للإبداع والريادة في عالم الأعمال وببيئة محفزة للاستثمار».

وأوضح الحاج علي أن مجموعة «دبي لينك» انطلقت في دبي وتوسعت بالتوازي مع مسيرة نهضة الإمارة من خلال شركات عدة تابعة تعمل في 4 قارات، فيما تمتد عملياتها في كل دول العالم، وعملت المجموعة على مواكبة رؤية حكومة دبي في إعادة تشكيل مفهوم الضيافة والتركيز على تلبية متطلبات السائح والمسافر من جميع الشرائح بالتزامن مع توفير خدمات نوعية للشركات العاملة في القطاع الفندقي والسياحي.

وأشار إلى أن «إس تي إس» ستتولى تطوير أعمال الحلول الذكية الحالية والمستقبلية ضمن محفظة أعمال مجموعة «دبي لينك»، وتتمحور جميع هذه الخدمات حول تسهيل وتحفيز حركة السفر باتجاه دبي، ومن شأن التعاون بين المجموعة ومختلف فنادق دبي العريقة من أن يصنع فارقاً ملحوظاً نحو زيادة أعداد زوار الإمارة، حيث تمثّل الحلول الذكية نقطة فارقة لدى الراغبين بالسفر وحجز عطلاتهم أو رحلات العمل من وإلى الإمارة.

خدمات متقدمة

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك» إلى أن محرك البحث والحجوزات «جي تي إي» الذي تم تطويره في دبي من قبل المجموعة يأتي في مقدمة الحلول التي ستتولى «إس تي إس» توسيع انتشارها عالمياً، مشيراً إلى أن المحرك يخدم أكثر من مليون فندق ونحو عشرين ألف وكيل سفر وسياحة حول العالم، حيث يتيح «جي تي إي» للفنادق ووكالات السفر والسياحة المرتبطة ضمن شبكته من إتمام خدمات وحجوزات السفر والإقامة في وقت قياسي وبنسبة خطأ تكاد تكون معدومة، ويعمل فريق عمل مكون من أكثر من 50 موظفاً منتشرين في أكثر من قارة على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على ضمان جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى مركز خدمة تلقي مكالمات العملاء والذي يقدم خدماته على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع.

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