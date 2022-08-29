فنادق دبي تبتكر تجارب لجذب الباحثين عن أفضل الوجهات

المصدر: (دبي - البيان)

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أضاف فندق سوفيتل داون تاون دبي تجربة ابتكارية جديدة جديدة لجذب الزوار والباحثين عن أفضل الوجهات في دبي، وذلك من خلال الافتتاح المرتقب لـ «أبوف روف توب لاونج» في سطح الفندق، والذي سوف يطل على أهم معالم دبي، والذي يجسد في تصميمه الشغف والأصالة.

وقال زياد شويري، مدير العمليات في «أبوف روف توب لاونج»: يسعدنا الكشف عن الافتتاح القريب لـ «أبوف روف توب لاونج» على سطح فندق سوفيتيل داون تاون دبي في سبتمبر، ليكون إضافة مميزة لمشهد الأطعمة والمشروبات المتنامية لدينا، وكوننا في مدينة متعددة الثقافات مثل دبي، يمكننا القول بكل ثقة بأننا نقدم أعلى معايير الجودة ونعمل على تخطي الحدود للبقاء مبدعين. وسيشكل الافتتاح الأول في دبي خطوة مثالية للوصول إلى شريحة أوسع من الضيوف في الإمارات، وذلك لما تتمتع به الإمارات بالتقاء مختلف الأذواق العالمية فيها. وسيسهم تفانينا وخبرتنا في قطاع الضيافة في تقديم تجارب حصرية في عدد من الأماكن المميزة.

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