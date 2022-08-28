34.6 مليار درهم تداولات المستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي خلال 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن ارتفاع قيمة التداول للمستثمرات الإماراتيات في السوق منذ بداية 2022 وحتى منتصف أغسطس الجاري بنسبة 74.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وأوضح سوق أبوظبي أن قيمة تداول المستثمرات الإماراتيات وصلت إلى 34.6 مليار درهم منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الجاري مقابل نحو 19.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت سوق أبوظبي إلى أن حجم تداولات المستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي وصل إلى 9 مليارات سهم منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الجاري بزيادة بنسبة 42% مقارنة بنحو 6.3 مليارات سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار سوق أبوظبي إلى أن عدد المستثمرات الإماراتيات في السوق بلغ 219 ألف مستثمرة حتى منتصف شهر أغسطس الجاري، ليستحوذن على نحو 89.8% من إجمالي المستثمرات النساء في السوق مقابل حصة بنحو 10.2% لباقي المستثمرات من الجنسيات الأخرى.

وذكر سوق أبوظبي أن قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي وصلت إلى 3.9 مليارات درهم حتى منتصف أغسطس الجاري.

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