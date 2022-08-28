إنجازات «ابنة الإمارات» تحلق في عالم الطيران

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت المرأة الإماراتية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، إنجازات لافتة في عالم الطيران، لتشكل بنجاحاتها قصصاً ملهمة تبرهن للعالم بأن بنات الإمارات قادرات على خوض كافة المجالات وأصعبها.

وتواصل المرأة الإماراتية وضع بصمتها المميزة في صناعة الطيران مقدمة نموذجاً يحتذى به في الطموح والإرادة والنجاح، مع تبوئها العديد من المناصب الاستراتيجية والقيادية في دائرة صنع القرار إلى جانب عملها بصفتها طياراً، وكابتن ومهندس طائرات، ومراقب حركة جوية، إلى جانب الإدارات التشغيلية بما يشمل العمليات الجوية والهندسة، والمبيعات التجارية وشؤون العملاء، والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.

وتلقي وكالة أنباء الإمارات «وام» الضوء على نماذج نسائية ناجحة في مجموعة «الاتحاد للطيران» التي احتفلت مؤخراً بالكابتن عائشة المنصوري بعدما أصبحت أول كابتن إماراتية لشركة طيران تجارية في الدولة، بما يؤكد التزام الشركة باستراتيجية التوطين وجهودها للتوسع في أدوار المرأة في مختلف المجالات، ومجتمع الطيارين بشكل خاص.

ونجحت «الاتحاد للطيران» ضمن جهودها لتمكين المرأة في رفع نسبة الموظفات الإماراتيات إلى إجمالي الموظفين الإماراتيين لنحو 49%، إذ يفوق عدد الإماراتيات عدد الموظفين الإماراتيين في جميع أقسام الشركة، باستثناء قسم العمليات التشغيلية. كذلك يفوق عدد الإماراتيات في قسم الشؤون المالية وقسم الاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية، عدد الموظفات غير الإماراتيات في هذه الأقسام، كما يضم قسم العمليات التشغيلية أكبر عدد من الموظفات الإماراتيات في المناصب الإدارية، يليه قسم الشؤون المالية ثم قسم الموارد البشرية.

إنجازات ضخمة

وتأتي الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول في الاتحاد للطيران، في طليعة النساء الإماراتيات اللاتي نجحن في تحقيق إنجازات ضخمة منذ توليها منصبها في نوفمبر 2021، حيث كانت تتولى سابقاً منصب نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية منذ عام 2014. وتحمل الدكتورة نادية علي عاتقها حالياً مسؤولية موظفي الاتحاد للطيران واستراتيجية صحة ورفاهية الموظف، بالإضافة إلى التأكد من وضع خطط تضمن إشراك وتفاعل كافة الموظفين، فضلاً عن مسؤوليتها عن تجارب الموظفين والتنوع والشمولية في الشركة، إضافة إلى قيادة كافة وظائف وأقسام العمل الرئيسية التابعة للموارد البشرية.

ومنذ انضمامها للاتحاد عام 2007، كان للدكتورة بستكي دور حيوي في تطوير المركز الطبي التابع للاتحاد للطيران، الذي أصبح أحد المراكز الطبية الرائدة المتخصصة في طب الطيران، وتعد أول امرأة تتقلد منصب رئيس تنفيذي على مستوى المجموعة، فضلاً عن كونها أول إماراتية تتخصص في طب الطيران. وتتمتع الدكتورة بستكي بخبرة تقرب من 20 عاماً كطبيبة ممارسة وتحمل شهادة الماجستير في الطب المهني من جامعة مانشستر، إلى جانب شهادة دبلوم عليا في طب الطيران من كلية كنغز في لندن.

مسيرة حافلة

أيضاً نجحت أمينة طاهر، التي تتولى حالياً منصب نائب رئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعايات، خبرة واسعة تزيد على 15 عاماً في مجال التسويق وبناء العلامات التجارية في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي، وبفضل مسيرتها الحافلة في مجالات ريادة الأعمال والترويج للعلامات التجارية وقطاعات الإعلام والثقافة، تحظى أمينة بتقدير واسع في أوساط المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتولى تطوير استراتيجية العلامة التجارية والتسويق على امتداد مجموعة الاتحاد للطيران، وبناء وإدارة الرعايات الاستراتيجية حول العالم.

تحمل أمينة طاهر درجة الماجستير من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية ومن كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، كما أنها عضوة منتخبة في عدد من المجالس المتخصصة في العديد من القطاعات، وتشغل كذلك منصب رئيس «رابطة التسويق» في أبوظبي، التي تمثل شبكة مؤثرة من الأعضاء المتخصصين في قطاعات التسويق على امتداد سبعة مراكز عالمية. حازت أمينة العديد من أوسمة التقدير والجوائز، حيث جاءت ضمن «قائمة فوربس لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط» لعام 2020، كما اختيرت كذلك ضمن قائمة فوربس لأهم 50 من «قيادات التسويق والاتصال في الشرق الأوسط».

كفاءة وإبداع

ومن بين النماذج الناجحة أيضاً في «الاتحاد للطيران»، فاطمة المهيري، التي تشغل حالياً منصب نائب رئيس المبيعات في الإمارات، حيث تدير السوق المحلية منذ عام 2021، أثناء تفشي الوباء والتعافي في قطاع الطيران، إذ نجحت في تنفيذ تدابير تساهم في تحقيق الأهداف والكفاءة والإبداع والإنتاجية، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء الفريق وتقديرهم.

حصلت فاطمة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة مونبلييه، وماجستير إدارة الأعمال في الفضاء من كلية تولوز للأعمال في فرنسا، وبدأت مسيرتها المهنية مع الاتحاد للطيران في عام 2010 بانضمامها إلى برنامج مدير متخرج. وفي عام 2013، شغلت مناصب دولية في فرنسا لمدة 3 سنوات، منها مديرة تطوير الأعمال ومدير الحسابات الرئيسية ومساعد المدير العام، حيث ساهمت هذه التجارب في اكتساب خبرة كافيه وجعلها تتفوق عندما أتيحت لها الفرصة لتكون أول مدير مكاتب للشركة في سن 27 عاما في تورنتو - كندا عام 2016 الذي استمر لمدة عامين، ثم أصبحت مديرة مكاتب للشركة عام 2018 في فرنسا، والتي من بين أكبر 10 أسواق من حيث الإيرادات في الاتحاد للطيران.

إلهام وابتكار

تضمنت الكفاءات الإماراتية في «الاتحاد للطيران» كذلك مريم القبيسي التي تترأس حالياً قسم الاستدامة والتميز في الأعمال ضمن قسم الاتصالات الحكومية والدولية في مجموعة الاتحاد للطيران، وهي خبيرة نشطة في مجال الاستدامة تخدم فرق العمل داخل الهيئة العامة للطيران المدني واتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي. وشاركت مريم، الحاصلة على ماجستير في الهندسة من أجل التنمية المستدامة من جامعة كامبريدج، في تأسيس الشبكة العربية للابتكار «AIN» في عام 2011، وهي مبادرة شبابية تركز على إلهام الحلول المبتكرة للتحديات البيئية والصحية في المنطقة العربية.

ومن بين النساء الملهمات أيضاً في «الاتحاد للطيران»، هدى بو حميد، مدير المبيعات والعمليات المباشرة في الاتحاد للطيران وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة النقل الجوي من جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة. قبل أن تشغل منصب مدير المبيعات والعمليات المباشرة، ترأست المبيعات التجارية للشركة في للمغرب في عام 2018 لمدة عامين، لتصبح أول امرأة مديرة مكاتب للشركة في المغرب، وكانت مسؤولة عن المبيعات للدار البيضاء والرباط، حيث تمكنت بنجاح من إجراء ميزانية ووضع خطط استراتيجية طويلة وقصيرة المدى لمدة عامين.

قيادة المقصورة

شملت النماذج المواطنة الناجحة في «الاتحاد للطيران» أيضاً، عزة الفهيم، مشرف المقصورة لدرجة الأعمال في طاقم الضيافة التابع للاتحاد للطيران، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عجمان، حيث انضمت إلى الشركة في أبريل 2012، وبدأت مسيرتها المهنية كمضيفة طيران وشقت طريقها عبر الصفوف لتصبح قائدة على متن الطائرة في عام 2015.

وتتولى عزة في هذا المنصب مسؤولية إدارة فريقها من أطقم الضيافة، وضمان مواكبتهم لإجراءات التشغيل والسلامة ومتطلبات التدريب في حالات الطوارئ، وأيضاً مراقبة أداء طاقم الطائرة وإيجاد الحلول، بالإضافة إلى ذلك فإن عزة مسؤولة عن ضمان تقديم أعلى مستويات الجودة لتجربة الضيوف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز