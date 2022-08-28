الإمارات تعزز قدرة النساء على إدارة الأموال وممارسة الأنشطة الاستثمارية

المصدر: متابعة – القسم الاقتصادي

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كشف ساكسو بنك، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة، عن تسجيل زيادة في حصة النساء بين عملائه الجُدد في مجال التداول بدولة الإمارات بواقع 18% منذ عام 2017، حيث تشهد أعداد المستثمرات في المنطقة نمواً إلى مستويات غير مسبوقة. وتأتي هذه الزيادة رغم التصور السائد حول عدم قُدرة النساء على إدارة الأموال وممارسة الأنشطة الاستثمارية، المفهوم الذي يطغى بشكل واسع على بقية القطاعات التي يُهمين عليها الذكور. لكن تغيّر الظروف يدفع أعداداً متزايدة من النساء نحو العمل في مجالات التداول والاستثمار، بفضل التطورات التي شهدتها الأعوام الأخيرة في مجالات التكنولوجيا المالية وتحسُّن إمكانية الوصول إلى الأدوات والموارد الاستثمارية.

وقالت تارا تيان، الرئيسة الإقليمية للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ساكسو بنك: «يسرنا بمناسبة الذكرى السابعة ليوم المرأة الإماراتية أن نؤدي دورنا في تشجيع وتمكين المستثمرات في خطواتهن الأولى ضمن هذا المجال. وشهدنا خلال الأعوام الخمسة الماضية تزايداً في مستوى الاستقلالية المالية للسيدات، وأهمية أدوارهن في اتخاذ القرارات المالية، وهي أدوار ومسؤوليات لطالما ارتبطت بالرجال من العائلة». وأضافت: «ومع ذلك، ما زال أمامنا شوط طويل لنقطعه، ما يدفعنا لتشجيع المزيد من النساء لكسر القيود والثقة بأنفسهن والانطلاق في عالم الاستثمار». وفي هذا الإطار، يقدم ساكسو بنك بعض الاقتراحات الكفيلة بمساعدة النساء الراغبات في خوض تجربة الاستثمار للمرة الأولى:

• التعليم هو الحل: يُعد اكتساب المعارف وتطويرها الوسيلة المُثلى للتطور في أي مجال. وتُساعد التوعية المالية المستثمرات المبتدئات على تعزيز وضعهن المالي على المستوى الشخصي.

• تقييم الأوضاع المالية: يساهم تقييم الوضع المالي الحالي في التخطيط لمستقبل أكثر أماناً وتحديد المخاطر المرافقة لعملية الاستثمار وتسليط الضوء على المجالات الكفيلة بزيادة الوفورات.

• الاستقصاء قبل الاستثمار: يأتي إجراء البحوث والدراسات على رأس قائمة الأولويات، لذا ينبغي استقصاء جميع الخيارات الاستثمارية المتاحة، مثل السندات وصناديق المؤشرات المتداولة والعملات والسلع الأساسية والأصول المشفرة وغيرها. ويوفر ساكسو بنك العديد من الأبحاث، علماً أن الاطلاع على مُختلف مصادر المعلومات يتسم بأهمية في توفير الأفكار والرؤى الضرورية.

• التحلي بالثقة: ينبغي التحلي بالثقة عند اتخاذ القرارات وعدم التأثر بالآراء السلبية حول الاستثمار، ما يضمن تحقيق النجاح وازدهار الأعمال.

ويؤكد ساكسو بنك على توفر إمكانات هائلة لنمو المستثمرات، لا سيما مع دعم المبادرات الحكومية المتعددة والإصلاحات التي تُشجّع النساء على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد.

آفاق واسعة

ومن جهة أخرى قال جيروم دروش، الرئيس التنفيذي للصحة المحلية والخدمات الصحية في جميع أسواق «سيغنا» العالمية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «يجسد يوم المرأة الإماراتية مناسبة خاصة نستعرض فيها أبرز الإنجازات التي حققتها على مختلف الصعد، وذلك في ظل الدعم اللامحدود والرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات. في الوقت الذي نحتفل فيه بهذه المناسبة تحت شعار «واقع ملهم... مستقبل مستدام»، فإننا نثق بأن الآفاق ما تزال واسعة أمام المرأة الإماراتية للمشاركة في تحقيق المزيد من النجاحات في كافة المجالات، لا سيما في مجال الرعاية الصحية. نعمل في «سيغنا» على توفير فرص تنافسية للجميع، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية الرامية نحو تمكين المرأة، كما نفخر بوجود العديد من الكفاءات الإماراتية واللواتي أثبت جداراتهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها من الوظائف الفنية.

لقد تعهدنا بالعمل على زيادة تمثيل المرأة الإماراتية في الأدوار الاستراتيجية ضمن الشركة وتفعيل دورها والاستفادة من خبراتها، الأمر الذي نطمح من خلاله إلى إنشاء منصة مستدامة لعرض ومشاركة قصص نجاح المرأة الإماراتية في مسيرة الشركة».

مسيرة الازدهار

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة لاندمارك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «لطالما كانت المرأة الإماراتية جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الازدهار التي حققتها الإمارات، حيث تلعب دوراً محورياً أينما كانت وفي جميع القطاعات، الأمر الذي يجسد الجهود الوطنية للدولة والرامية نحو تمكين وتحقيق ريادة المرأة. خلال مسيرتي المهنية ومنذ مجيئي إلى الدولة هنا في فترة التسعينيات، فقد شاهدت بإعجاب مساهمة المرأة الإماراتية في تحقيق العديد من الإنجازات. المرأة الإماراتية اليوم جزء من صناعة الحدث في هذا المجتمع، ولها بصمة لا يمكن إنكارها في جميع المحافل الدولية. في هذا اليوم، أود أن أهنئ جميع نساء الإمارات اللواتي يساهمن بإلهام وتمكين الأخريات لإيجاد مستقبل أكثر شمولاً لهذه الدولة التي نحبها ذات النظرة الاستشرافية والتي تطلع دوماً نحو تحقيق الابتكار».

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