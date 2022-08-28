214 مشروعاً جديداً تنضم إلى عضوية «رواد» خلال 2021

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن تسجيل 214 مشروعاً جديداً في عضوية المؤسسة خلال العام 2021، واستحوذت مدينة الشارقة على ما نسبته 67% من المشاريع الجديدة فيما توزعت باقي المشاريع بواقع 21% في المنطقة الشرقية، و12% للمنطقة الوسطى، كما بلغت قيمة الموافقات التمويلية خلال عام 2021 أكثر من 2.6 مليون درهم لصالح 6 مشاريع جديدة، وذلك بواقع 1.2 مليون درهم كتمويل مباشر من المؤسسة و1.4 مليون درهم كتمويل غير مباشر عبر التسهيلات المصرفية.

وأوضحت المؤسسة ارتفاع إجمالي المشاريع التي حصلت على الدعم سواء عبر التمويل أو العضوية منذ إنشاء المؤسسة إلى 957 مشروعاً، فيما بلغت إجمالي قيمة الدفعات التمويلية منذ 2005 وحتى نهاية عام 2021 ما يصل إلى 32 مليون درهم، منها 13.4 مليون درهم من خلال برنامج التمويل المباشر من قبل مؤسسة «رُوَّاد» و18.6 مليون درهم عن طريق التمويل غير المباشر من خلال التسهيلات المصرفية.

واستحوذت مشاريع القطاع التجاري على النصيب الأكبر منها، بعدد 623 مشروعاً تمثل 65% من إجمالي المشاريع المدعمة، فيما سجلت مشاريع القطاع المهني عدد 314 مشروعاً وبنسبة 33%، وبلغت مشاريع القطاع الصناعي عدد 20 مشروعاً وبنسبة 2%.

جاء ذلك في نتائج التقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن مؤسسة «رُوَّاد»، حيث أوضح التقرير أن المؤسسة حققت نتائج إيجابية خلال العام الماضي رغم التداعيات التي فرضتها الجائحة العالمية على المشهد الاقتصادي العالمي، كما نجحت المؤسسة في أن تلعب دوراً رئيسياً في دعم جهود التعافي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة وتمكينه من استعادة نشاطه ونموه، وذلك من خلال تبني حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز التي ساهمت بشكل كبير في دعم استمرارية أعمال المشاريع وتخفيف وطأة التداعيات التي فرضتها الجائحة.

وأوضح التقرير أنه خلال العام 2021، سجلت المشاريع الجديدة المنضمة إلى عضوية المؤسسة عدد 214 مشروعاً، واستحوذت مدينة الشارقة على ما نسبته 67% من المشاريع الجديدة فيما توزعت باقي المشاريع بواقع 21% في المنطقة الشرقية، و12% للمنطقة الوسطى، كما بلغت قيمة الموافقات التمويلية خلال عام 2021 أكثر من 2.6 مليون درهم لصالح 6 مشاريع جديدة، وذلك بواقع 1.2 مليون درهم كتمويل مباشر من المؤسسة و1.4 مليون درهم كتمويل غير مباشر عبر التسهيلات المصرفية.

2021 محطة فاصلة

قال سلطان عبدالله بن هدّه السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «مما لا شك فيه أن العام الماضي شكل محطة فاصلة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة، حيث مثل العام 2021 عام الخمسين والذي احتفلت فيه الدولة بيوبيلها الذهبي وبخمسين عام مضت من الإنجازات النوعية والاستثنائية، كما أطلقت الدولة خلاله رؤيتها الطموحة للخمسين عام الجديدة المقبلة والتي تعمل على وضع دولة الإمارات ضمن مصاف أفضل دول العالم في كل النواحي التنموية، وإلى جانب ذلك يمثل العام 2021 عام التعافي من أسوأ جائحة صحية واقتصادية يشهدها العالم خلال الألفية الراهنة».

وتابع السويدي أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يُشكل لاعباً رئيسياً في الرؤية التنموية المستقبلية للدولة، كما أنه ركيزة أساسية من ركائز جهود التعافي، وذلك لأهميته في تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو وتوليد فرص أعمال تجارية وصناعية وخدمية، فضلاً عن دوره الرئيسي في بناء وتطوير الكوادر البشرية الوطنية.

وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، تعملان على توفير كل سبل الدعم لهذا القطاع الحيوي وتوفير البيئة الملائمة لنموه وازدهاره، بما يُترجم توجهات حكومة الشارقة وتطلعاتها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وأكد السويدي أن نتائج أعمال مؤسسة «رُوّاد» خلال العام 2021 تؤكد صحة المسار المُتبع ونجاح الجهود المبذولة في الارتقاء بقدرات وإمكانيات قطاع ريادة الأعمال بالإمارة ودفعه نحو مستويات أكثر تقدماً تخدم تطلعات وتوجهات الإمارة والدولة خلال المرحلة المقبلة.

حزمة متكاملة لتمكين التعافي

ومن جانبه، قال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»، إن المؤسسة تعمل وفق رؤية متكاملة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وأوضح أن نتائج العام 2021 تُترجم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، مؤكداً أن المبادرات مستمرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لابتكار قنوات دعم جديدة وتطوير مصادر ومجالات تمويل إضافية لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوجيه رواد ورائدات الأعمال لتأسيس أنشطتهم بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية على الأجندة التنموية لإمارة الشارقة والدولة ككل.

وأضاف المحمود أن العام 2021 شهد مجموعة من المبادرات النوعية التي قدمتها المؤسسة لرواد ورائدات الأعمال الإماراتيين والتي أسهمت في تعزيز جهود التعافي وتمكين مشروعاتهم من مواصلة الأعمال والنمو، ومن أبرزها الحوافز المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم والتي اشتملت على رسوم 9 جهات حكومية إلى جانب تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المشتريات السنوية للجهات الحكومية لصالح المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، وتسهيلات وامتيازات إضافية مرتبطة بالمبادرات وورش العمل وبرامج التدريب والدبلومات المهنية وغيرها من الخدمات النوعية والمدروسة التي عملت المؤسسة على تقديمها لأعضائها بالتعاون والتنسيق مع شركائها بالجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تنويع الأنشطة التجارية والخدمية

وأوضح حمد المحمود أن المؤسسة حرصت خلال العام 2021 على تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في نطاق الخدمات لتشمل أنشطة جديدة، حيث ضمت المؤسسة ضمن عضويتها 10 مشاريع جديدة تصنف ضمن مشاريع حقوق الامتياز التجاري (الفرانشيز) والتي تمثل أحد النماذج الاستثمارية المُهمة في بناء خبرات وكوادر وطنية واستقطاب وتوطين المعرفة، إلى جانب ذلك تم ضم 14 مشروعاً جديداً إلى عضوية المؤسسة تعمل بنظام السيارات المتنقلة، وهو نموذج جديد للأعمال يقوم بتقديم خدماته عبر السيارات المتنقلة ويتميز بانخفاض الكلفة التشغيلية فضلاً عن سهولة حصول المستهلك على الخدمة بعيداً عن تحديات الموقع الجغرافي أو الازدحام المروري.

نجاح جديد

وأشار المحمود إلى أن العام الماضي شهد أيضاً خطوة جديدة في مسار عمل المؤسسة، حيث قامت «رُوّاد»، وبالتعاون مع شركة «امتياز للاستشارات المتخصصة»، بإبرام اتفاقية حق امتياز تجاري «فرنشايز» بين شركة سويت رول الإمارات (أحد المشاريع الأعضاء في المؤسسة) وشركة المذاق الطيب السعودية وبقيمة تجاوزت 50 مليون درهم، وبموجبه يتم منح الشركة السعودية الحق الحصري لاستخدام العلامة التجارية لسويت رول الإمارات في المملكة وفق نظام حق الامتياز التجاري ومن خلال 25 فرعاً سيتم افتتاحها في مختلف أنحاء ومناطق المملكة.

خدمات الدعم

وأشار المحمود أن 184 مشروعاً حصلت على إعفاء من جميع الرسوم الحكومية خلال العام 2021، وذلك وفقاً للامتيازات المرتبطة بالموافقة على تجديد العضوية للسنة الثانية أو الثالثة، كما حصل 36 مشروعاً على الإعفاء من نصف الرسوم الحكومية مع الموافقة على تمديد العضوية للسنة الرابعة والخامسة فيما استكملت 8 مشاريع سنوات الدعم المستحقة.

وبلغت قيمة الإعفاءات من رسوم الجهات الحكومية في الإمارة أكثر من 6 ملايين درهم خلال العام 2021، وبزيادة نسبتها 41% مقارنة بالعام 2020.

فيما بلغ إجمالي تعاقدات المشاريع الأعضاء مع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة خلال 2021 قيمة 1,074,381 درهماً، وتستهدف المؤسسة زيادة قيمة هذه المشتريات من خلال منح المشاريع المزيد من التعاقدات والفوز بمناقصات الجهات الحكومية، فيما بلغ إجمالي قيمة مشتريات المؤسسة من المشاريع الإماراتية 176,378 درهماً.

وارتفع عدد رواد ورائدات الأعمال المستفيدين من الخدمات الاستشارية المقدمة من المؤسسة إلى 1,561 مستفيداً وبواقع 62 مستفيداً خلال العام 2021 وبزيادة قدرها 18 مستفيداً مقارنة بعدد المستفيدين في العام السابق، فيما تم قبول 17 دراسة جدوى مقدمة من أصحاب المشاريع، ومقابلة 276 رائد ورائدة أعمال، والتعامل مع 6,552 استفساراً من قبل رواد الأعمال.

وقامت المؤسسة في العام الماضي بإجراء 122 زيارة ميدانية لمشاريع من أعضاء المؤسسة وتنفيذ تقارير متابعة عن بعد بهدف الوقوف على سير العمل في المشاريع ومستوى أدائها ومعرفة التحديات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها.

وفي السياق ذاته، وفرت المؤسسة مساحات جديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق مع شركائها من القطاع الخاص، حيث قامت 10 مراكز متخصصة للأعمال في مناطق مختلفة بإمارة الشارقة باحتضان 35 مشروعاً من أعضاء مؤسسة «رُوَّاد»، خلال عام 2021، كما نجحت المؤسسة في الاتفاق مع مجموعة جديدة من الجهات التي ستقوم بتوفير مساحات إضافية جديدة لصالح المشاريع خلال المرحلة المقبلة.

خدمات وبرامج التدريب

بلغ إجمالي المشاركين في البرامج التدريبية وبرامج الدبلوم المنفذة منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية 2021 عدد 6,460 متدرباً ومتدربة، منهم 2,860 رائد أعمال، و3,600 رائدة أعمال.

وشهد العام الماضي تنفيذ 33 برنامجاً ودورة تدريبية ودبلوماً مهنياً، شارك فيها 760 متدرباً ومتدربة، على مدى 248 ساعة تدريبية، وبإجمالي 80 يوماً تدريبياً، وقد توزع المشاركون إلى 735 متدرباً من كلا الجنسين في الدورات والبرامج التدريبية، و25 متدرباً ومتدربة في برامج الدبلوم المهني.

وعززت المؤسسة قائمة شراكاتها الحكومية والخاصة لتوفير خدمات التدريب والتطوير في مجال ريادة الأعمال بانضمام مجموعة جديدة، ليرتفع إجمالي هذه الجهات إلى 14 جهة.

شراكات جديدة

وقال المحمود إن المؤسسة عملت خلال العام الماضي على رفع مستوى التنسيق مع شركائها بما يحقق مصالح أعضائها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت المؤسسة بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية بتوفير مساحات إيجاريه بأسعار مناسبة للأعضاء في مواقعها التجارية المختلفة.

كما تعمل المؤسسة على دراسة نماذج جديدة للتعاون مع كل من شركة فيرست بيني للاستثمارات، والبنك الإسلامي للتنمية، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، والقصباء - الشارقة، ومدينة الشارقة للنشر، والواحة مول، وسوق الجبيل - فرع الحمرية.

وإلى جانب ذلك تبحث المؤسسة أطراً جديدة للتعاون بما يخدم مصلحة أعضائها مع كل من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومنطقة عجمان الحرة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وعلى صعيد تبادل الخبرات والتجارب، تعمل المؤسسة على دراسة برامج جديدة للتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية، والصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكتب ريختر الإبداعي من دولة الكويت.

مشاركات بالمعارض والمؤتمرات

كما قامت المؤسسة خلال 2021، بمنح أولوية لأعضائها للمشاركة في العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها من الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومنها: معرض حق الامتياز التجاري بسلطنة عمان، ومهرجان «منبت» الزراعي، وأيام الشارقة التراثية - الدورة 18، وفعاليات سوق الربيع، ومهرجان ليالي رمضان، ومعرض الماسة الرمضاني، ومعرض الشرق الأوسط للمجوهرات والساعات، ومعرض رواد الأعمال الصغار، وعدد من الجلسات المرتبطة بقطاع ريادة الأعمال مثل جلسة (قصة نجاح رائد أعمال) وجلسة (رواد المستقبل)، والمشاركة في مبادرة (أمنياتك محققة) لصالح منتسبي مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وفي جلسة (سؤال وجواب في عالم الفرنشايز)،

كما واصلت المؤسسة تنفيذ مبادراتها المجتمعية بهدف تنمية وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وشمل ذلك إطلاق مسابقة «مشروعي» لأفضل فكرة مشروع رائد، ومناقشة مستقبل مشاريع القطاع الزراعي والأمن الغذائي في «مجلس رُوَّاد» الرابع، وتنظيم النسخة السابعة من مبادرة (نجوم الأعمال) لطلبة المدارس والجامعات.

تعزيز نسبة التوطين

ومن الجدير بالذكر، أن مؤسسة «رُوَّاد» سجلت زيادة في نسبة التوطين خلال عام 2021 لتصل إلى 94% مقارنة بنسبة 88% في العام 2020، كما ارتفعت نسبة رضا الموظفين إلى 90% مقابل 86.1% في العام 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز