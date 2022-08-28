«روها ريالتي» الهندية تؤسس مكتباً في دبي وتستثمر 200 مليون دولار في عقارات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم شركة «روها ريالتي» الذراع العقارية لمجموعة روها، التي تتخذ من مومباي مقراً لها، والتي تحمل إرثاً يمتد لأكثر من خمسة عقود في الهند، ضخ استثمارات تصل إلى 200 مليون دولار (750 مليون درهم) في السوق العقاري بدولة الإمارة، حيث تسعى شركة «روها ريالتي» إلى فتح أول مكتب لها في منطقة الخليج بدبي، للاستفادة من النهضة العقارية التي تشهدها دولة الإمارات.

وهارشفاردان تيبريوالا، المدير العام لشركة روها ريالتي، موجود في دبي لإنشاء أول مكتب خارجي لشركته للاستفادة من السوق المحلية للهنود غير المقيمين. يلتقي فريقه بوسطاء العقارات في الإمارات العربية المتحدة لتأمين مشتري المنازل. ويقول، ستحدد مصداقية المطورين في ضمان تسليم المشاريع في الوقت المناسب والجودة نجاح وفشل المطور، للمضي قدمًا.

وقال هارشفاردان تيبريوالا، المدير العام لشركة روها ريالتي، إن السوق الإماراتي منظم جيد وأموال المستثمرين تخضع لمراقبة هيئة التنظيم العقاري في حسابات الضمان. لذلك، هناك عامل ثقة متجدد وراسخ بقوة. يمكن للهنود غير المقيمين الآن الاستثمار في العقارات بأمان. ومع ذلك، فهم بحاجة إلى إلقاء نظرة على بعض الأشياء - مثل الموقع والسعر والجودة وبيانات اعتماد المطور.

حصلت شركة روها ريالتي، وهي مطور عقاري متوسط الحجم في مومباي، الهند، على لقب أفضل مطور واعد وموثوق به في مومباي في حفل جوائز عمالقة الأعمال، الذي أقيم في دبي.

وقال هارشفاردان تيبريوالا بعد حصوله على أفضل مطور واعد ومعتمد في مومباي في حفل توزيع جوائز عمالقة الأعمال الذي أقيم في حفل كبير في دبي، نخطط لدخول دبي والأسواق الدولية الأخرى للعقارات وكمجموعة لدينا وجود في 45 دولة، وأنه من الواضح أننا سوف نستفيد من شبكة الشركات الكبيرة التي لدينا في جميع هذه البلدان للوصول إلى عملاء من الهنود غير المقيمين على مستوى العالم.

وأضاف: «نحن لسنا مطورين نموذجيين في مومباي، نحن رجال صناعة. لدينا 50 عامًا من التميز في الأعمال كمجموعة. ما يهمنا أكثر من مجرد استكمال المشروع هو جودة البناء والتسليم في الوقت المناسب. لدينا نهج عملي يركز على العملاء ونفكر في كل منزل على أنه منزلنا».

وقامت شركة روها ريالتي بتسليم ثمانية مشاريع سكنية بينما هناك تسعة مشاريع أخرى في مراحل مختلفة من التطوير، تنتمي هذه المشاريع إلى جميع قطاعات السوق لتلبية الميزانيات المختلفة، وقامت الشركة بتسليم مساحة بناء تبلغ مليون قدم مربعة ولديها ثلاثة ملايين قدم مربعة قيد التطوير.

وتأسست مجموعة روها في عام 1972، وهي الشركة المصنعة للألوان الطبيعية والاصطناعية الأسرع نموًا، وهي متخصصة في المكونات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والتمويل والعقارات.

ويقول هارشفاردان تيبريوال، «نحن نعمل على تطوير العقارات في جميع القطاعات اعتمادًا على جميع المواقع، ومومباي بحاجة إلى جميع القطاعات ونحن نقدم الحلول للجميع». سيستمر سوق العقارات الهندي في البقاء مزدهرًا بسبب الطبقة المتوسطة المتنامية والتحضر السريع والتصنيع.

يجب أن يبحث الهنود غير المقيمين في السوق للاستثمار. يجعل معدل الروبية الهندية إلى الدولار الأمريكي الاستثمار أكثر ربحًا، حيث يمكنك شراء المزيد من مساحة المنزل مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه على المنزل، إلى جانب دخل الإيجار بين 3-4 %، يمكن للمستثمر أن يحصِّل ثلاثة أضعاف قيمة الأصل في 6-8 سنوات، إذا استثمر الآن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز