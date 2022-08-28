اقتصادية عجمان: المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة

المصدر: عجمان - وام

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أكد عبدالله أحمد الحمراني المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بعجمان أن دولة الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام تقديراً وعرفاناً بدورها الكبير في بناء ونهضة بلادنا الفتية، موضحاً أن الاحتفال هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» يأتي وسط تطلعات لمواصلة صدارتها وحضورها القوي وأدائها المتميز في مختلف المجالات الحيوية.

وأضاف الحمراني - في تصريح بهذه المناسبة - إن دعم وتمكين المرأة الإماراتية يمثل إحدى الركائز التنموية الرئيسة في رؤية دولة الإمارات وتوجهات قيادتنا الرشيدة منذ عهد مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» وسار على ذلك القيادة الرشيدة التي رفعت من شأن المرأة وحرصت على تنمية قدراتها وتزويدها أدوات النجاح والريادة، وارتكزت على حيوية إسهامها في بناء نهضة الدولة.

وأشار الحمراني إلى الدور المهم للمرأة الإماراتية في النهضة الاقتصادية وتعزيز وجودها في السوق وقطاع الأعمال، مؤكداً الحرص على دعمها لتحقيق النجاح والوقوف إلى جانبها في التغلب على أي عقبات كي تكون شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة التنموية المُستدامة.

وأوضح المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية أن الدائرة سعت في السنوات الماضية إلى دعم مجتمع أعمال المرأة من خلال العمل الجاد والدؤوب لترسيخ واستدامة بيئة اقتصادية حاضنة لريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تمكين المرأة من المشاركة في بناء قطاع الأعمال موضحاً أن نسبة سيّدات الأعمال الإماراتيات مقارنة بجميع الجنسيات الأخرى وصلت إلى 35 في المئة ما انعكس إيجاباً على حركة تأسيس الأعمال وأسهم في تعزيز إسهامهن في النشاط الاقتصادي في الإمارة.

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