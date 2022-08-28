غرفة عجمان: المرأة الإماراتية أثبتت تفوقها في كافة ميادين العمل

المصدر: عجمان - البيان

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أكد عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها التنموية وتفوقها في كافة ميادين العمل، لتمثل نموذجاً عالمياً يشار إليه في المحافل الدولية نتيجة دورها الريادي ومساهمتها في بناء وازدهار دولة الإمارات، وذلك بفضل إيمان القيادة الرشيدة بعطائها وقُدراتها وتوفير سبل تمكينها منذ النهج الذي أرسى دعائمه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،.

وقال المويجعي في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: كلنا فخر واعتزاز بما وصلت إليه المرأة الإماراتية وما تقدمه في سبيل رفعة الوطن،والانجازات متوالية ومستمرة بمتابعة من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وبهذه المناسبة توجه المويجعي، بالتهنئة إلى موظفات غرفة عجمان على دورهن وتفانيهن في خدمة غرفة عجمان ومساهمتهن المباشرة في نمو وتطور اقتصاد إمارة عجمان، مؤكداً أن غرفة عجمان مستمرة في دعم كوادرها النسائية وتهيئة البيئة المثالية لضمان استمرارية وريادة ونجاح موظفات الغرفة، كما توجه بالتهنئة للمرأة الإماراتية على جهودها في مسيرة النمو والازدهار.

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