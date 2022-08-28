دو تقدم عروضاً حصرية في يوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن مجموعة من العروض وخدمات الاتصال الحصرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفي فيه دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام تحت شعار «واقع ملهم. مستقبل مستدام». وتتيح دو للسيدات والموظفات ورائدات الأعمال الإماراتيات الاستمتاع بخصومات مميزة على مجموعة من أفضل الباقات إلى جانب الحصول على مكالمات وبيانات محلية غير محدودة.

ويمكن لرائدات الأعمال والموظفات تبسيط إدارة أعمالهم ومهامهم من خلال الميزات التي تقدمها باقة الهاتف المتحرك للأعمال (BMP) والباقات الحصرية للمؤسسات من دو والتي توفر للمشتركين دقائق محلية غير محدودة داخل الإمارات العربية المتحدة ودقائق دولية غير محدودة من الإمارات إلى مجموعة واسعة من الوجهات التي تغطيها الباقات. وكجزء من عرضها الخاص بيوم المرأة الإماراتية، تقدم دو لعملائها من السيدات شهراً مجانياً على جميع باقات الهاتف المتحرك للأعمال إضافة إلى 50 جيجابايت من البيانات لمدة ثلاثة أشهر مع باقات المؤسسات.

وقال جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين في «دو»: «يشكل التواصل بشكل فعّال مع الموظفين والعملاء من أي مكان ضرورة حيوية لجميع رواد الأعمال ومديري الشركات بمختلف أحجامها. وتوفر باقات الهاتف المتحرك للأعمال وباقات المؤسسات لعملائنا راحة بال معززة لأنها تتيح لهم التحكم في إنفاقهم دون المساومة على جودة الاتصال. ويسرنا في يوم المرأة الإماراتية لهذا العام أن نقدم قيمة حقيقية لعملائنا من السيدات الإماراتيات مقابل المال الذي يدفعنه للحصول على خدماتنا وباقاتنا، وذلك تماشياً مع رؤيتنا والتزامنا بالمساهمة في بناء مستقبل مستدام لرائدات الأعمال الإماراتيات».

تتميز باقات الهاتف المتحرك للأعمال وباقات المؤسسات من دو بمستواها العالي من المرونة لتتناسب مع المتطلبات المتنوعة والخاصة لكل شركة. ويحصل مشتركو باقة الهاتف المتحرك المحلية للأعمال 300 على 55 جيجابايت من البيانات ودقائق محلية غير محدودة و200 رسالة نصية قصيرة محلية مقابل 300 درهم شهرياً. فيما تقدم باقة الهاتف المتحرك الدولية للأعمال 300 على 55 جيجابايت من البيانات و680 دقيقة محلية و360 دقيقة دولية و130 رسالة نصية قصيرة محلية ودولية مقابل 300 درهم شهرياً.

كما توفر باقة الهاتف المتحرك المحلية للأعمال 500 للمشتركين 110 جيجابايت من البيانات ودقائق محلية غير محدودة و330 دقيقة دولية و400 رسالة نصية قصيرة محلية مقابل 500 درهم شهرياً. فيما تقدم باقة الهاتف المتحرك الدولية للأعمال 500 للمشتركين 110 جيجابايت من البيانات و2 جيجابايت من بيانات التجوال و1500 دقيقة محلية و750 دقيقة دولية و300 رسالة نصية قصيرة محلية ودولية و200 دقيقة تجوال واردة و60 دقيقة تجوال صادرة مقابل 500 درهم شهرياً. وتوفر هذه العروض للعملاء تجربة اتصال متميزة وتتيح لهم التحكم بشكل كامل باستخدامهم للدقائق والبيانات.

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