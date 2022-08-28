يونس الخوري: إنجازات المرأة الإماراتية مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً

المصدر: أبوظبي- البيان

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قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نستذكر من خلال يوم المرأة الإماراتية الإنجازات الكبيرة التي حققتها النساء الإماراتيات في مختلف القطاعات على مر تاريخ الدولة، والتي مثلت ركيزة داعمة في بناء ما وصلت إليه دولة الإمارات اليوم من نجاح وتقدم في جميع المجالات، حيث تمثل هذه الإنجازات مرتكزات أساسية نتطلع إلى الحفاظ عليها والاستفادة منها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً بالاعتماد على توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يتناسب مع مبادئ الخمسين الرامية إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بهدف نقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التطوير والتنمية».

وأضاف الخوري:«أظهرت دولة الإمارات قدرتها على تحقيق الريادة عالمياً في مجال دعم المرأة، وهو ما تم تأكيده من خلال حصولها على مواقع متقدمة في المؤشرات العالمية الخاصة بتحقيق التوازن بين الجنسين، نتيجة إطلاق ودعم القيادة الحكيمة لمبادرات ومشاريع عديدة تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع، إضافة إلى الدعم اللامتناهي الذي قدمته أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي رسخت قدرة المرأة الإماراتية على شغل مناصب رفيعة، وساهمت بتطوير القدرات التعليمية والإبداعية للنساء الإماراتيات وتعزيز فرصهن بشغل مناصب ريادية».

وقال الخوري:«بذلت وزارة المالية جهوداً كبيرة في تمكين المرأة وتطوير قدراتها ومهاراتها، وأتاحت لها الفرصة لتكون عنصراً فاعلاً في رسم وتنفيذ المبادرات والمشاريع وتحقيق الإنجازات، ووصلت نسبة النساء الإماراتيات العاملات في الوزارة إلى 58% من إجمالي الموظفين، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي توليه الوزارة للمرأة الإماراتية، وبدورنا اليوم، نتقدم بفائق الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، آملين استمرار مسيرة الازدهار والتقدم لدولتنا وتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات».

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