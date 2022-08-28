دبي تزخر بوجهات ترفيهية وتجارب استثنائية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزخر دبي بوجهات ترفيهية داخلية مميزة تقدم تجارب استثنائية متنوعة، ما وضع الإمارة في مكانة مميزة عالمياً وجعلها وجهة مفضلة للزوار والمقيمين على السواء، حيث يبحث الجميع عن أماكن داخلية مميزة لقضاء أجمل الأوقات في دبي.

وسلطت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في بيان، الضوء على مجموعة واسعة من الوجهات التي تلبي تطلعات العائلات وسط أجواء مكيفة، حتى يتمكن كافة أفراد العائلة من الاستمتاع بأنشطة متنوعة مع أواخر فصل الصيف، والتي تتيح تجارب رائعة تتنوع بين المسابح، وحلبات التزلج الداخلية، والمغامرات المائية، وصالات الألعاب، وغيرها الكثير.

ومن بين مجموعة من الوجهات المميزة التي سلطت الدائرة الضوء عليها: «باونس»، أكبر صالة ترامبولين مغلقة والتي تعد وجهةً ترفيهيةً مثاليةً في موسم الصيف، ونادي «بلو ويف» للسباحة والذي يوفر تدريباً مميزاً، ومركز الطيران الداخلي «آي فلاي دبي» والذي يتيح اختبار تجربة القفز الحر دون الحاجة للقفز من الطائرة، و«سكي دبي»، الذي تم اختياره كأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم لعدة مرات، والذي يعد خياراً مثالياً لقضاء أجمل الأوقات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز