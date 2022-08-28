دبي الثانية عالمياً في عدد البنايات الشاهقة

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت دبي المركز الثاني بين كل مدن العالم في عدد البنايات ذات الارتفاع الشاهق في عام 2022، وذلك بحسب الإحصائية الصادرة عن «مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية».

ويقصد بالبنايات الشاهقة وفقاً للتقرير أي بناية يتجاوز ارتفاعها 200 متر. وأفاد التقرير الذي نشره أيضاً موقع «ستاتيستا» الشبكي الألماني، الذي يعد أشهر موقع متخصص في نشر الإحصائيات على مستوى العالم، بأن عدد البنايات الشاهقة في دبي حتى موعد صدور التقرير خلال الشهر الجاري بلغ 107 بنايات.

وبذلك احتلت دبي المركز الثاني عالمياً، بعد مدينة «شينزن» الصينية التي بلغ عدد بناياتها الشاهقة حتى موعد صدور التقرير 120 بناية.

وأوضح التقرير أن «شينزن» ودبي فقط المدينتان الوحيدتان فقط على مستوى العالم اللتين تجاوز عدد البنايات الشاهقة بكل منهما 100 بناية.

وجاءت هونغ كونغ في المركز الثالث بعدد 94 بناية شاهقة، بينما حلّت نيويورك رابعة بعدد 92 بناية، فيما كان المركز الخامس من نصيب شنغهاي بعدد 60 بناية.

ويقع المقر الرئيسي لــ «مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية» في مدينة «شيكاغو» الأمريكية. ويعد المجلس منظمة دولية غير ربحية متخصصة في مجال المباني الشاهقة والتصميم الحضري المستدام. ويتبع المجلس «معهد إلينوي للتكنولوجيا» في «شيكاغو». ويحظى المجلس بسلطة واسعة النطاق في تحديد الارتفاع الرسمي للمباني الشاهقة، كما أنه مُخوّل بمنح لقب «أطول مبنى في العالم».

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