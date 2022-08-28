الإمارات الأولى عالمياً في استثمارات الأصول المشفرة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدّرت الإمارات دول العالم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المخصصة لتأسيس مشروعات تتعلق بالأصول المشفرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن مجلة «إف دي آي انتليجينس» البريطانية الشهيرة.

ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم تقريراً على موقعها الشبكي، أفادت فيه بأن الإمارات استقطبت شركات الأصول المشفرة ومنصات تداول العملات الرقمية من كافة أنحاء العالم بصورة مكثفة لافتة خلال الفترة من مطلع يناير حتى 30 يونيو 2022.

وأضاف التقرير أن الإمارات استأثرت بنصيب الأسد في المشروعات المتعلقة بالأصول المشفرة والعملات الافتراضية التي تأسست بتمويل من استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المذكورة.

وأفاد التقرير بأن عدد هذه الفئة في المشروعات التي تأسست في الإمارات خلال النصف الأول من 2022 بلغ 15 مشروعاً، ما منحها الصدارة بفارق كبير نسبياً عن الدولة التي جاءت في المركز الثاني، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، بعدد 11 مشروعاً.

وكان المركز الثالث من نصيب البرازيل بعدد 7 مشروعات، فيما اقتسمت كل من المملكة المتحدة وليتوانيا المركز الرابع بنفس العدد من المشروعات، وهو 5 مشروعات.

وفيما يتعلق بالمشهد العالمي الراهن للأصول المشفرة بصفة عامة، أفاد تقرير إف دي آي انتليجينس» بأن الشركات والمنصات المتخصصة في تداول هذه الأصول من مختلف أنحاء العالم مضت قُدُماً وبقوة خلال العام الجاري في تنفيذ خططها الرامية للتوسع الدولي، حتى إن عدد المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها هذه الشركات والمنصات خلال النصف الأول من 2022 بلغ 98 مشروعاً، بارتفاع هائل نسبته 145% بالمقارنة مع عدد المشروعات الجديدة التابعة لشركات الأصول المشفرة التي جرى الإعلان عن تأسيسها خلال النصف الأول من 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز