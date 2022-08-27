دبي تزخر بوجهات ترفيهية متميزة تقدم تجارب استثنائية للعائلات

المصدر: دبي - وام

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سلطت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الضوء على مجموعة واسعة من الوجهات التي تلبي تطلعات العائلات وسط أجواءٍ مكيفة، حتى يتمكن أفراد العائلة كافة من الاستمتاع بأنشطة متنوعة مع أواخر فصل الصيف، والتي تتيح تجارب رائعة تتنوع بين المسابح، وحلبات التزلج الداخلية، والمغامرات المائية، وصالات الألعاب، وغيرها الكثير.

ومن أبرز تلك الوجهات المتميزة، صالة باونس، أكبر صالة ترامبولين مغلقة في دبي، وجهة ترفيهية مثالية في موسم الصيف، حيث تنتشر منصات ترامبولين المتصلة ببعضها بعضاً، وأكياس الهواء، وفيها مسار لتحدي العقبات والمغامرة. وتُعدّ باونس صالة الفري ستايل الأولى من نوعها في العالم، والتي تضم ملعباً داخلياً مع مسارات باركور، ومرافق مخصصة لرياضات فري ستايل، وغيرها من الأنشطة الحماسية والتجارب الحركية، إذ يمكن للمبتدئين من عشاق القفز وتسلق الجدران ممارسة هوايتهم في منطقة ترامبولين مصممة لتناسب قدراتهم.

ويوفّر نادي بلو ويف للسباحة تدريباً متميزاً، ودروساً فرديةً متقدمة لمحبي السباحة من جميع الأعمار، ويمكن للمشاركين من الأطفال واليافعين تعلّم مهارات السباحة من خلال خمسة مستويات، وهي ستارفيش، وغولدفيش، ودولفين، وشاركس، وباركودا، بينما يحظى البالغون بحصص تدريب على السباحة، وجلسات خاصة بالسيدات فقط. ويضم النادي مسبحاً تدريبياً بطول 25 متراً، ومسبحاً تعليمياً بطول 15 متراً للكبار والصغار، فضلاً عن الحديقة المائية سبلاش آيلاند، التي تتيح للزوار الاستمتاع بمختلف الأنشطة المائية المتميزة.

ويتيح مركز الطيران الداخلي «آي فلاي دبي» اختبار تجربة القفز الحر من دون الحاجة للقفز من الطائرة، ويعد المكان الأمثل للمبتدئين والمحترفين لممارسة مهارات القفز الحر، ويشمل ذلك الأطفال من عمر ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تجارب الواقع الافتراضي التي تجمع بين حماس التجربة الفعلية، والراحة والأمان في مكان مغلق.

بدورهم يجد عشاق الرياضات والأنشطة البدنية الترفيهية في الأماكن الداخلية، ما يلبي أذواقهم عند زيارة عالم دبي للرياضة، الذي يشكل وجهة داخلية آمنة ومثالية للاستمتاع بالتجارب الصيفية، إذ يقدم مجموعةً من جلسات التدريب الرياضي والأكاديمي لمختلف الأعمار، وباقة من الأنشطة بما فيها كرة القدم، وكرة السلة، والكريكيت، وكرة الريشة، وغيرها الكثير.

وتوفّر صالة «رول دي إكس دبي» من موقعها في ميناء راشد متعة التزلج على أنغام الديسكو الكلاسيكية، للكبار والأطفال، وترحب بالمتزلجين من جميع الأعمار والمستويات، وتقدم خدمة تأجير الزلاجات، ودروساً تعليمية تتيح لهم تطوير مهاراتهم الأساسية، وتعلم حركات راقصة.

فيما يوفر سكي دبي، الذي تم اختياره أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم عدة مرات، خياراً مثالياً لقضاء أجمل الأوقات، ويضم خمسة مسارات تزلج بأطوال ومستويات متفاوتة تناسب مختلف المهارات، ويحتضن كذلك مدرسة تزلج داخلية تقدم دروساً خاصةً للمبتدئين والمحترفين تحت إشراف مدربين مختصين. كما توفر الحديقة الثلجية التي تمتد على مساحة 4,500 متر مربع أنشطة التزلج والتزحلق والكرات القابلة للنفخ والألعاب المتنوعة بما فيها ماونتن ثريلر، التي تأخذ الزوار في مغامرة حماسية على ارتفاع 150 متراً بسرعة تصل إلى 40 كيلومتراً بالساعة. وتتيح الشاليهات المصممة على الطراز السويسري للصغار فرصة تذوق مشروبات الشوكولاته الساخنة قبل الذهاب في رحلة ثلجية، ولقاء طيور البطريق من قرب.

وتوفر غرف الهرب التفاعلية من «برين جيم» تجارب عائلية مفعمة بالتحدي والمنافسة، حيث يخوض المتسابقون مغامرات مشوقة تختبر قدراتهم الذهنية والمعرفية ومهارات حل المشكلات وطاقة التحمل والقوة لديهم. وتقدم الوجهة أكثر من 20 تحدياً، ما يضمن للعائلات إعادة التجربة عدة مرات لحل الألغاز، وتحدي إمكاناتهم البدنية والذهنية.

ويحظى الأطفال بالفرصة لاكتساب مهارات واقعية في مركز كيدزانيا التعليمي والترفيهي للأطفال في دبي مول، حيث يمتد المركز على مساحة داخلية واسعة تضم تصاميم ومرافق تحاكي العالم الحقيقي، ما يتيح للأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً فرصة استكشاف أكثر من 70 مهنةً وحرفةً مختلفة في المدينة التفاعلية، التي تطلق عروضاً ترفيهية خاصة وجلساتٍ لتعليم طرائق تحضير بيتزا، وتزوّد الصغار مهارات إدارة أموال مشاريعهم الخاصة وغيرها الكثير من التجارب التعليمية والأنشطة المسلية.

وتُعد ليجولاند دبي الكائنة في دبي باركس آند ريزورتس محطةً مثاليةً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً. وتعتبر المدينة المصغّرة إحدى مناطق المنتزه الترفيهي المميزة، حيث تمتد على مساحة تفاعلية فريدة تم تصميمها باستخدام أكثر من 20 مليون مكعب ليجو في صالة داخلية مكيّفة، كما تضم مجسمات تحاكي أبرز معالم الشرق الأوسط مثل مجسم برج خليفة، أطول مبنى مصنوع من مكعبات الليجو في العالم، كما يمكن للزوار بناء مدينتهم الخاصة على طاولة لعب بطول 10 أمتار.

يستطيع زوّار «برواز دبي» الاستمتاع بإطلالات بانورامية على دبي والتعرّف على تاريخها من داخل برواز دبي، أكبر مبنى يأخذ شكل إطار في العالم بارتفاع 150 متراً وعرض 95 متراً على الأقل. ويأخذ هذا المَعلم المذهل العائلات في رحلة مشوقة إلى ماضي الإمارة العريق، حيث يمكنهم استكشاف مراحل تطور دبي التي تحولت من ميناء تجاري صغير إلى مدينة عالمية شهيرة. وتوفر منصة المراقبة الداخلية في برواز دبي مناظر استثنائية على المدينة القديمة من الشمال، بما فيها خور دبي، وحي الفهيدي التاريخي، ودبي الجديدة من الجنوب بما فيها برج خليفة.

في حين تدعو القبة البيئية «ذا جرين بلانيت» زوارها لاستكشاف أجواء الغابات الاستوائية، إذ تحتضن أكثر من 3 آلاف نوع من النباتات والحيوانات والطيور. ويقضي الضيوف من جميع الأعمار لحظات مذهلة عند مشاهدة حيوانات الكسلان أو الليمور التي تتنقل بحرية بين الأشجار. وتأخذ المحمية الخضراء الصغار في رحلة إلى البرية الأسترالية، وقد يتسنى لهم فرصة رؤية حيوانات الوالبي أو ثعابين السجاد. وتتنوع التجارب الاستثنائية في ذا جرين بلانيت بين مغامرة التخييم الليلية في الغابة المطيرة، والغطس بين أسماك البيرانا، وتسلم مهام حارس الحديقة ليوم واحد.

فيما؛ يقدّم «دبي مول» باقةً واسعة من الأنشطة العائلية والتجارب الغامرة لجميع روّاده على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم. ويحتضن مركز التسوق الأكبر في العالم مجموعةً متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم وجبات شهية من أشهر المطابخ العالمية، كما يضم أكبر حوض مائي مغلق في العالم، وحلبة تزلج مصممة وفقاً للمعايير الأولمبية، وغيرها من المحطات التي تضمن للعائلات قضاء يومٍ استثنائي. ويستمتع الزوار بالعديد من التجارب الداخلية والمناسبة لفصل الصيف، حيث بإمكانهم زيارة عالم البحار الساحر، أو تعزيز مهاراتهم في التزلج على الجليد خلال جلسات التدريب في حلبة دبي للتزلج.

أمّا متحف الغموض في منطقة السيف، فيصطحب روّاده في رحلة لا تنسى إلى عالم الخدع البصرية المذهل. كما يحتضن غرفاً مليئة بالخدع البصرية، من بينها غرفة تحدي الجاذبية المائلة، والغرفة اللامتناهية، والغرفة المقلوبة، كما يمكن للعائلات المرور عبر نفق الدوامة الأول من نوعه في المنطقة، وهو أسطوانة دوّارة تأخذهم في مغامرة مليئة بالإثارة والتشويق.

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