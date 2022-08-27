عرض «الراحة لوفتس» بأبوظبي و«ڨيردانا» بدبي بتمويل بنكي 75%

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم ريبورتاج العقارية، يوماً خاصاً للمبيعات، في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، غداً الأحد، الموافق 28 أغسطس الحالي.

ويتضمن الحدث عرضاً خاصاً على مشروع «الراحة لوفتس» الجاهز للتسليم بأبوظبي، إذ يتيح العرض إمكان سداد 25% دفعة مقدمة على 25 شهراً، وتسلم الوحدة فوراً، مع توافر فرص الحصول على تمويل بنكي لسداد الـ75% المتبقية.

ويوفر مشروع «الراحة لوفتس 1» 164 وحدة سكنية، فيما يضيف «الراحة لوفتس 2» نحو 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.

كما يتضمن الحدث عرضاً خاصاً على مشروع «ڨيردانا»، الواقع بالقرب من جرين كوميونيتي، دبي، إذ يشمل العرض حسماً بقيمة 10%، مع سداد 10% دفعة مقدمة، و1% شهرياً حتى التسليم.

ويتألف مشروع «ڨيردانا» من 305 وحدات تاون هاوس، مؤلفة من 4 غرف وغرفة خادمة، وسكاي روف، بمساحات تتراوح بين 2772 و3394 قدماً مربعة،

إذ يوفر المشروع وحدات تاون هاوس مزودة مصعداً خاصاً، وذلك المره الأولى في الإمارات.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية حرص ريبورتاج على مواصلة تنظيم الفعاليات الخاصة بالمبيعات والتي تتضمن عروضاً خاصة على مشاريعها كافة، ما يلبي متطلبات المشترين من الشرائح كافة.

وحققت ريبورتاج العقارية، مبيعات بقيمة 1,2 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 704 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2021، بنمو 70%.

وأكد سليمان حرص الشركة على تنفيذ مشاريعها كافة وفق الجدول الزمني المحدد، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري بالإمارات.

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» بالإمارات 14 مشروعاً، توفر أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

وتباشر «ريبورتاج» تطوير 8 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي، بمناطق شاطئ الراحة، ومدينة مصدر، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، بالإضافة إلى مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر، فيما تباشر تطوير 5 مشاريع قيد الإنشاء في دبي.

وفي مصر، أطلقت «ريبورتاج العقارية» العام الماضي مشروع «مونتي نابوليوني»، الذي يقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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