«دوكاب»: المرأة الإماراتية شريك في رسم ملامح اقتصاد المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية متميزة تحتفل بمجمل إنجازات ونجاحات العنصر النسائي في دولة الإمارات، وإسهاماته النوعية في مسيرة الدولة، ودوره الفاعل في تحقيق النهضة والازدهار، وترك بصمة راسخة في جميع المجالات، وكذلك المشاركة في عمليات التنمية الشاملة بما ينسجم وتوجهات القيادة الرشيدة، ورسم ملامح اقتصاد المستقبل القائم على التنوع والاستدامة والمعرفة، وهو الأمر الذي يعكسه شعار المناسبة لهذا العام «واقع ملهم.. مستقبل مستدام».

وقال المطوع في تصريح بهذه المناسبة إن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في تولي المناصب القيادية والإدارية المختلفة، ولها تجارب عديدة ملهمة وراسخة في تاريخ الدولة، وهي شريك استراتيجي في بناء المجتمع، ومساهم رئيس في تطوير المجالات والقطاعات المختلفة ولا سيما الاقتصادية، إذ إننا في دوكاب نشيد بجهود العنصر النسائي لدينا، والذي يشغل 40% من الوظائف الإدارية، و24% من الوظائف التقنية من مجمل القوى العاملة الإماراتية في المجموعة.

وتوجه المطوع بالشكر والتقدير إلى النساء الإماراتيات على جهودهن وتفانيهن في العمل وتقدم بشكر خاص للموظفات في دوكاب لمثابرتهن ودورهن الفعال في تطوير وتجسيد صور ملهمة للكفاءات الوطنية النسائية في القطاع الصناعي.

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