غرفة الشارقة تؤكد جهود المرأة في المسيرة التنموية للإمارات

المصدر: الشارقة - وام

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أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن يوم المرأة الإماراتية يمثل فرصة سنوية لاستذكار جهودها وإسهاماتها في رفد المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات كما يعد تتويجاً لعطائها ولإنجازاتها التي تركت بصمة واضحة في المجالات كافة.

وأشاد عبدالله سلطان العويس بالرعاية الكريمة التي تحظى بها المرأة الإماراتية من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وجهودها الرائدة التي أثمرت إنجازات نسائية تباهي دولة الإمارات بها العالم في المجالات كافة.

وأكد العويس أن غرفة الشارقة تولي اهتماماً كبيراً وتسعى دائماً لرفع كفاءة مواردها البشرية من الموظفات اللاتي يتبوأن النسبة العليا من المراكز القيادية في الغرفة إلى جانب توفير الدعم للمرأة الإماراتية في الميدان الاقتصادي الذي حققت فيه حضوراً متميزاً وكانت لها بصمتها الفريدة في قطاع الأعمال في الشارقة.

وقال محمد أحمد أمين العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة إن يوم المرأة الإماراتية يعد فرصة سنوية للاحتفال بالمكاسب التاريخية التي بلغتها ابنة الإمارات على مدار خمسة عقود مضت فجميعنا يفخر بما حققته من إنجازات نوعية في جميع المجالات والقطاعات وما وصلت إليه من مكانة محلياً وإقليمياً ودولياً بفضل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة لها.

وأشار محمد أحمد أمين العوضي إلى أن تكريم المرأة في المجتمع الإماراتي إرث أصيل تقديراً لدورها الريادي الذي تبوأته منذ قيام الاتحاد في مختلف المواقع المتقدمة من مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة استحقاقاً لمواهبها وقدراتها الثمينة في الإدارة والقيادة انطلاقاً من نهج القيادة وثقافة الإماراتيين الذين يؤمنون بتوظيف جميع الطاقات وإشراك الأطياف كافة في عملية البناء.

من جانبها أكدت مريم سيف الشامسي مساعدة المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي تجسيداً لمسيرتها وكفاحها للارتقاء بالمجتمع وتكريماً لدورها في الإسهام ببناء الوطن مشيرة إلى أن ابنة الإمارات استطاعت أن تسجل تقدماً يسطر لها في سجلها وفي مسيرتها ومشاركتها الفعالة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة بفضل رؤى قيادتنا الرشيدة التي سخرت جهودها لدعم وتمكين المرأة والارتقاء بها في جميع المجالات لممارسة دورها الفاعل لتكون شريكاً فاعلاً في نهضة الإمارات حاضراً ومستقبلاً.

وقالت رغدة حمد عمران تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عضو مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية تسلط فيها دولة الإمارات الضوء على مسيرة ابنتها الحافلة بالإنجازات منذ عقود طويلة، استطاعت فيها أن تشق طريقها بنجاح لتصبح جزءاً لا يتجزأ من عجلة التنمية وأن تصل إلى المراكز القيادية المتقدمة.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات مشرقة ونجاحات بارزة يشار إليها بالبنان وتليق بصورة دولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها العالمية في مختلف الصعد والمستويات.

وقالت حليمة حميد علي العويس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إننا في هذا اليوم الوطني نقف إجلالاً وتقديراً لقيادتنا الرشيدة ونثمن جهودها ورؤيتها التي أسهمت في تعزيز حضور المرأة الإماراتية في المشهد الحضاري للدولة ومكنتها أفضل تمكين من القيام بدورها في عملية التنمية وبناء المجتمع والمشاركة في مسيرة النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن ابنة الشارقة استطاعت أن تُثبت نفسها بجدارة وأن تحقق إنجازات كبيرة ونوعية في مختلف المجالات بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والرعاية الكريمة من قرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة التي تمثل بالنسبة للإماراتيات نموذجاً للقيادة الناجحة التي سخرت جهودها لدعم وتمكين المرأة والارتقاء بها.

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