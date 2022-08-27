250 مواطنة يشغلن 86% من مناصب «دي بي ورلد - الإمارات» الإدارية

المصدر: دبي - وام

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أكدت مجموعة «دي بي ورلد» أن عدد القوى العاملة من النساء بها يزيد على 1,100 موظفة في دولة الإمارات، وأكثر من 16,200 موظفة حول العالم يمثلن 16.7% من مجمل القوى العاملة في المجموعة وتشغل 19% من النساء مناصب قيادية وتنفيذية ضمن المجموعة حول العالم.

ونوهت المجموعة في يوم المرأة الإماراتية بأن «دي بي ورلد - الإمارات» يعمل بها أكثر من 250 موظفة إماراتية يشغل أكثر من 86% منهن مناصب إدارية في مختلف الأقسام من التخصصات الهندسية إلى التجارية، بما يسهم في تحقيق رؤية دبي و«دي بي ورلد» لتمكين المرأة.

وقالت مها القطان، الرئيسة التنفيذية لشؤون الموارد البشرية والاستدامة في مجموعة «دي بي ورلد» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات وام إن محور العمل في «دي بي ورلد» الإنسان أولاً ويمثل الاهتمام بالمرأة ركناً أصيلاً ضمن استراتيجية الاستدامة لدى المجموعة.

ولضمان تمكين المرأة وتعظيم تمثيلها في جميع المجالات، وقّعت «دي بي ورلد» شراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مارس 2022، للعمل على تعزيز وتسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص بدولة الإمارات.

والتزمت «دي بي ورلد» العمل على زيادة نسبة مشاركة النساء ضمن فريقها القيادي والإداري في دولة الإمارات لتصل إلى 30% بحلول نهاية عام 2025.

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